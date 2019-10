Lagerhuisstemming over de deal van Boris Johnson nog niet helemaal zeker

Hoe anders is deze deal dan die van Theresa May?

Het is vandaag de vierde keer dat het Lagerhuis over een Brexit-akkoord mag stemmen. Het akkoord van Johnson is op sommige punten echter anders dan het pakket afspraken dat oud-premier Theresa May eerder presenteerde. Hoewel de steun die Johnson eerder deze week van de EU kreeg een belangrijke stap is, is er vandaag nog een forse hobbel te nemen. Ook May kreeg steun van Brussel, maar struikelde vervolgens tot drie keer toe in het Lagerhuis toen haar deal werd afgewezen.

De Ierse premier speelde een belangrijke rol in het voorlopige akkoord: Zonder ‘Leo’ had Johnson zijn deal nooit gekregen

Het Lagerhuis was destijds vooral ontevreden over de backstop, de noodoplossing voor Noord-Ierland. Die is in het akkoord van Johnson komen te vervallen. Daardoor blijft alleen Noord-Ierland na de Brexit tijdelijk gebonden aan Europese douane- en handelsregels, in plaats van het hele VK. Na vier jaar mag Belfast besluiten of het akkoord verlengd of stopgezet moet worden.

De Noord-Ieren blijven onder het nieuwe akkoord de btw-tarieven van de EU gebruiken. In het akkoord staat ook dat douaniers voorlopig controles gaan uitoefenen op de handel tussen de twee Ierlanden. Dat is nodig omdat de Britten uit de Europese douane-unie willen treden en hun eigen regels willen maken. Tegelijkertijd is men huiverig voor een harde grens tussen de twee Ierlanden, uit angst dat het geweld van de Troubles weer oplaait.

Zorgen

De zorgen over Noord-Ierland zijn met Johnsons deal niet helemaal weggenomen. Het Noord-Ierse parlement werd drie jaar geleden geschorst omdat de twee grootste partijen het niet eens konden worden. De republikeinen van Sinn Féin en de unionisten van de DUP stonden recht tegenover elkaar, en staan dat nog steeds. Als het Noord-Ierse parlement op den duur over het akkoord mag beslissen, vreest men dat een van de partijen die stemming zal kapen. Sinn Féin wil één verenigd Ierland, dat los van Engeland opereert. De DUP wil juist aan de rest van het VK verbonden blijven.