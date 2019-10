Ajax wint moeizaam van RKC, Heerenveen bezorgt AZ nederlaag

Ajax heeft met veel moeite de uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk gewonnen. De Amsterdammers wonnen met 2-1. Hiermee behoudt Ajax voorlopig de koppositie in de eredivisie. Later op de avond speelt PSV nog tegen FC Utrecht waarmee de club uit Eindhoven een kans heeft om op gelijke hoogte met Ajax te komen.

RKC was in de eerste helft veruit de gevaarlijkste ploeg. Na rust speelde Ajax aanvankelijk een stuk beter. In de 46e minuut kwam Ajax op voorsprong door een treffer van Dusan Tadic. Saïd Bakari schoot de thuisploeg in de 63e minuut op gelijke hoogte. Quincy Promes maakte het winnende doelpunt in de 76e minuut. In de slotfase miste invaller Darren Maatsen nog een grote kans op de 2-2 voor RKC.

AZ

Heerenveen heeft voor een verrassing gezorgd door AZ de tweede nederlaag van het seizoen in de eredivisie te bezorgen. In het stadion van Den Haag, voorlopig de thuisbasis van de Alkmaarders, werd het 4-2 voor de Friezen. AZ had eerder alleen van Vitesse verloren.

Sven Botman zette Heerenveen al snel op voorsprong, Ron Vlaar maakte gelijk. Nog voor rust liep Heerenveen door doelpunten van Rodney Kongolo en Jens Odgaard verder uit. Meteen na de hervatting zorgde Calvin Stengs voor de aansluitingstreffer, maar werd het verschil in Heerenveens voordeel weer groter door Teun Koopmeiners. In een poging een tegentreffer te voorkomen, werkte de Alkmaarse aanvoerder de bal in eigen doel. Heerenveen klom naar de voorlopig vijfde plaats, op vier punten achterstand van AZ. (ANP)