Zoon drugsbaron El Chapo ontsnapt door vuurgevecht

Een poging de zoon van de drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als El Chapo, te arresteren in de Mexicaanse stad Culiacán is na een vuurgevecht met bendeleden mislukt, aldus persbureau Reuters vrijdagochtend. Militairen hadden hem opgepakt, maar zwaarbewapende handlangers wisten hem daarna te bevrijden. De 28-jarige Ovidio Guzmán López wordt verdacht van drugshandel in de Verenigde Staten.

Troepen van de Nationale Garde troffen Guzmán en drie andere personen aan tijdens een patrouille. De agenten werden in eerste instantie beschoten vanuit een huis waar zij, na een vuurgevecht, binnen wisten te dringen. Toen zij Guzmán wilden meenemen ging het mis. Bendeleden omsingelden het pand, terwijl ook op andere plekken in de stad agenten werden aangevallen en brandende blokkades werden opgeworpen. Zij staken daarbij meerdere voertuigen en een tankstation in brand. Op veel plekken moesten bewoners onderduiken. Daarop besloot het leger de arrestatiepoging te staken.

Met de veroordeling van El Chapo kwam geen einde aan de bloeiende drugshandel van Mexico naar de VS. Opvolgers staan al klaar.

De militairen trokken zich uiteindelijk zonder Guzmán terug „om levens te sparen en de rust in de stad te herstellen”, zei de Mexicaanse minister van Veiligheid Alfonso Durazo tegen Reuters. Daarmee hield het geweld in de stad nog niet op. In de chaos ontsnapten elders in de stad tientallen gedetineerden uit een gevangenis.

El Chapo levenslang vast

De criminelen die zwaarbewapend opdoken zijn vermoedelijk bendeleden van het Sinaloa-kartel, een van de grootste en meest gewelddadige criminele organisaties van Mexico. El Chapo leidde tot zijn arrestatie in 2016 het drugskartel. Hij werd in juli door een federale rechtbank in New York veroordeeld tot een levenslange celstraf. Eerder wist hij tweemaal op spectaculaire wijze te ontsnappen uit de gevangenis. Amerikaanse aanklagers schatten dat hij door de jaren heen ruim 12 miljard dollar heeft verdiend aan handel in cocaïne, heroïne en marihuana.

Zijn 28-jarige zoon Ovidio wordt nu gezien als een van zijn opvolgers. Hij zou al sinds zijn tienerjaren betrokken zijn bij drugshandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagde hem in februari aan voor samenzwering en verspreiding van cocaïne, methamfetamine en marihuana in de Verenigde Staten. Naast Ovidio heeft El Chapo naar verluidt nog twaalf kinderen.