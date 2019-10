Ziekenhuispersoneel staakt voor het eerst landelijk

Op woensdag 20 november leggen ziekenhuismedewerkers in het hele land hun werk neer. Dat hebben vier vakbonden donderdag bekendgemaakt. Met de staking zetten FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn hun werkgevers onder druk om akkoord te gaan met een betere cao voor ziekenhuismedewerkers.

Volgens de vakbonden is er nog nooit eerder een landelijke ziekenhuistaking geweest in Nederland. Hoeveel mensen zich aansluiten bij de staking, is nog onduidelijk. De bonden gaan de komende tijd in gesprek met hun achterban over deelname aan de actie. Onder de cao-ziekenhuizen vallen 200.000 werknemers van 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra. Academische ziekenhuizen vallen niet onder deze cao.

Minimaal de helft van de Nederlandse ziekenhuizen zal op 20 november gesloten zijn door de staking, verwachten de bonden. Wel blijft spoedeisende hulp te allen tijde beschikbaar, aldus de FNV.

De bonden willen dit jaar al een structurele loonsverhoging van 5 procent. Ook willen ze betere afspraken over arbeids- en rusttijden.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de brancheorganisatie, deed vorige maand een nieuw voorstel waarin de lonen dit jaar niet structureel stijgen, maar zowel in 2020 als in 2021 met 4 procent omhoog gaan. Dat komt neer op een gemiddeld 2,8 procent loongroei per jaar, berekenden de bonden. Ook zou iedereen dit jaar eenmalig 1.000 euro krijgen (op basis van een voltijds aanstelling) en zou de onregelmatigheidstoeslag vanaf volgend jaar omhoog gaan. De bonden gingen niet akkoord.

Begin juni liepen de cao-onderhandeling al vast. Sindsdien zijn er al in 25 ziekenhuizen acties geweest. Het ging tot nu toe steeds om ‘zondagsdienstacties’, waarbij op een doordeweekse dag een weekenddag wordt nagebootst. De geplande opnames, afspraken en behandelingen worden afgebeld, maar alles wat spoed heeft, gaat door.

Brancheorganisatie NVZ zegt dat meer loonsverhoging niet mogelijk is. Ziekenhuizen zijn gebonden aan het vorige zomer gesloten hoofdlijnenakkoord met het ministerie van Volksgezondheid. Daarin is afgesproken om de stijgende zorgkosten te remmen. Volgens de NVZ zullen hogere lonen leiden tot een hogere werkdruk, wachtlijsten of bezuinigingen elders.