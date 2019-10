Zeker 20 doden bij aanslag moskee Afghanistan

Bij een bomexplosie in een moskee in het oosten van Afghanistan zijn vrijdag zeker twintig mensen om het leven gekomen. Dat melden internationale persbureaus. Het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijk - sommige bronnen spreken van 29 doden. Er vielen ook tientallen gewonden.

Volgens lokale autoriteiten vond de aanslag plaats terwijl in de moskee in de provincie Nangarhar het vrijdaggebed bezig was. Het gaat vermoedelijk niet om een zelfmoordaanslag: de explosieven zouden vooraf in de moskee geplaatst zijn. Door de explosie stortte het plafond in. Hulpdiensten zoeken tussen het puin naar doden en gewonden.

In Afghanistan worden regelmatig aanslagen gepleegd door de terreurbewegingen Islamitische Staat en de Taliban. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties kwamen alleen al tussen 1 juli en 30 september 1.174 burgers om het leven en werden 3.139 gewonden geregistreerd. In juli vielen 425 doden, daarmee was het de dodelijkste maand van het afgelopen decennium.