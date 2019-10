Welke Marqt-bieder vangt straks bot?

Het verkoopproces is afgerond, de deal is gedaan en dat is in het grootste belang van Marqt zelf. Want zonder financiële steun dreigt de duurzame supermarktketen (zestien winkels, 700 medewerkers) het einde van het jaar niet te halen.

Dit dramatische beeld schetsten advocaten donderdag tijdens een kort geding in Amsterdam. Zij vertegenwoordigden aandeelhouders die Marqt graag onderbrengen bij concurrent Ekoplaza. Udea, het moederbedrijf van Ekoplaza, bracht begin oktober als enige een voorwaardelijk bod uit op de keten. En omdat een meerderheid van de aandeelhouders – waaronder Triodos en het Marqt-personeel – vóór de deal met Udea is, moeten anderen zich maar schikken.

Maar de overige aandeelhouders – onder wie oprichter Quirijn Bolle, met bijna 30 procent – ontkennen dat de zaak rond is, zoals Marqt donderdag tot veler verrassing bekendmaakte. De groep Bolle, die zegt óók een meerderheid van de aandelen te hebben, eiste tijdens het kort geding juist dat hij zelf alsnog een bod kan doen. Daar zou hij niet voldoende gelegenheid voor hebben gekregen: volgens de advocaten was er zelfs sprake van „een samenzwering” om Bolle uit te sluiten. Sommige aandeelhouders zouden door de verkoop aan Udea er „persoonlijk beter van worden”.

Even terug naar deze zomer, toen bleek dat Marqt geen tekenen van herstel toonde. Enkele aandeelhouders staken „een laatste overbruggingskrediet” van 1,5 miljoen euro in het bedrijf, onder de voorwaarde dat Marqt snel verkocht zou worden. Een snelle oplossing moest er sowieso komen omdat onder meer de Rabobank eiste dat al het krediet voor het eind van het jaar was afbetaald. Voor het verkoopplan ‘Gaia’ werd een deadline van 1 oktober gesteld, dan moest Marqt weer in veilig vaarwater zijn.

Aanvankelijk behoorde Jumbo tot de bieders, maar dit concern haakte vanwege de verdeeldheid binnen de aandeelhouders af. Uiteindelijk deden twee partijen begin oktober een bod: de moeder van Ekoplaza en oprichter Quirijn Bolle met een partner. Maar die laatsten slaagden er niet in om voor de deadline van 4 oktober een onvoorwaardelijk bod op tafel te leggen. En die deadline was volgens het ene blok aandeelhouders afgesproken. Ook zou de minderheid van de aandeelhouders volgen als een meerderheid voor een bieding was.

Maar volgens de advocaten van Bolle is van die deadline nooit sprake geweest. En kan de oprichter pas met een serieus bod komen als hij alle gegevens van Marqt krijgt, en die gelegenheid krijgt hij niet meer. En zoveel haast is er ook niet: volgens de advocaten van Bolle is „de cashpositie” goed, na de recente verkoop van twee winkels.

Daar komt nog bij dat de deal met Udea volgens Bolle en partners een sigaar uit eigen doos is. De moeder van Ekoplaza zou via de verkoop van nog een aantal winkels meer dan 10 miljoen euro willen ophalen om de aandeelhouders te betalen en het bedrijf te financieren, wat overigens door Marqt ten stelligste wordt ontkend.

En willen de aandeelhouders Marqt aan Ekoplaza verkopen om er later weer in te stappen? De rechter, die volgende week met een vonnis komt, ging het rijtje aanwezigen af. Nee, die plannen waren er niet. Ook niet bij oud-commissaris en aandeelhouder Annelies van der Vorm, die zegt 3,6 miljoen op Marqt te hebben verloren. „Ik heb het geloof in Marqt verloren.”