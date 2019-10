Voor altijd Rotterdam

Daniël van de Ven (1929) groeide op in Delfshaven, waar zijn vader een café had en de zeelieden op straat liepen. Hij begon met fotograferen in de oorlog, met de camera van zijn broer (waar hij ab-so-luut niet aan mocht komen). Zijn eerste gepubliceerde foto was die van een herdenking op de begraafplaats Crooswijk van een Oekraïner die in 1938 op de Coolsingel werd opgeblazen. Die foto kwam in De Waarheid en was het begin van een loopbaan als fotojournalist die een kwart eeuw zou duren. Hij werkte vooral in Rotterdam, waar hij het langzaam weer opbouwen van de stad vastlegde, met bijzondere aandacht voor de uiterst levendige haven. Hij werkte veel in opdracht van de Holland-Amerika Lijn, en heeft daardoor veel mensen en eindeloze hoeveelheden landverhuizers gefotografeerd. Het Rotterdam dat hij vastlegde is verdwenen, de zeemannen komen niet meer in de kroegen van Delfshaven en de Kaap, en de binnenstad is inmiddels behoorlijk volgebouwd. Gelukkig hebben we de foto's nog: De Kunsthal wijdt vanaf dit weekend een expositie aan zijn werk, die loopt tot 26 januari.