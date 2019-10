Vakbonden politie en defensie: open krijgsmacht voor niet-Nederlanders

Nederland moet de krijgsmacht openstellen voor burgers van buiten de Europese Unie om dreigende grote personeelstekorten op te vangen. Dat meldt de Coalitie voor Veiligheid (CvV), waarin vakbonden en belangenorganisaties bij defensie en politie samenwerken, in een brief aan de Tweede Kamer volgens De Telegraaf.

De personeelstekorten dreigen doordat het aantal beschikbare jongeren afneemt, terwijl tegelijkertijd een groot aantal werknemers uitstroomt vanwege hun pensioen. Jaarlijks moeten 3.500 tot 4.000 jongeren instromen bij defensie.

Momenteel wordt geëist dat militairen de Nederlandse nationaliteit hebben. Om de dreigende tekorten op te vangen, stelt de CvV voor om defensie open te stellen voor niet-Nederlanders die Nederlands of Afrikaans spreken. Volgens De Telegraaf heeft de CvV een oproep via sociale media gedaan in Zuid-Afrika, waarna zich binnen een dag 1.500 gegadigden meldden. Zuid-Afrikanen zouden volgens de CvV relatief gemakkelijk zijn op te leiden en in te zetten.

Eerder dit jaar stelde D66-Kamerlid Salima Belhaj hetzelfde voor. Zij opperde al in april de Nederlandse krijgsmacht op korte termijn open te stellen voor niet-Nederlandse burgers van de Europese Unie.

Ook personeelstekort in andere landen

Ook in omringende landen dreigen personeelstekorten in de veiligheidssector. Zo stelde Duitsland zijn krijgsmacht al eerder open voor burgers uit andere EU-landen, maar stopte daar onlangs mee omdat er geen animo was. In België is de krijgsmacht open voor iedereen die Nederlands of Frans spreekt. Tot nu toe hebben zich slechts 80 niet-Belgen gemeld.

In een reactie schrijft het ministerie van Defensie dat het voorstel het personeelstekort niet gaat oplossen. Volgens een woordvoerder is daar „een fundamentele herziening van ons personeelssysteem” voor nodig, zoals meer maatwerk, betere loopbaanpatronen en meer toekomstperspectief. „Feit is dat we nog tal van mogelijkheden hebben die we onbenut laten. Zo bestaat ons personeelsbestand voor slechts uit 10 procent vrouwen”, aldus de woordvoerder.