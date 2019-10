Trilobiet met kuddegedrag

Groepsgedrag bestond 480 miljoen jaar geleden ook al.

Naam: trilobiet Wetenschappelijke naam: Ampyx priscus Leeftijd: 480 miljoen jaar oud Uiterlijk: exoskelet opgebouwd uit segmenten en drie lange uitsteeksels Lengte: tussen de 16 en 22 millimeter Leefplek: op de zeebodem Opvallend: net als andere trilobieten is Ampyx priscus allang uitgestorven. Uit fossielen blijkt nu dat de soort vermoedelijk groepsgedrag vertoonde

Dat concludeert de Franse paleontoloog Jean Vannier in Nature Scientific Reports, op basis van versteende trilobieten van de soort Ampyx priscus. In diverse fossielen die Vannier en zijn collega’s bestudeerden, bevinden de uitgestorven geleedpotigen zich in een rijtje achter elkaar, alsof ze de polonaise lopen: elke trilobiet raakt met zijn stekel degene voor hem. Mogelijk gebruikten de (blinde) dieren deze manier van reizen om in stormachtig weer naar rustiger water te migreren, of naar hun paaigronden af te reizen. Ook moderne geleedpotigen, waaronder mieren, processierupsen en langoesten, vertonen dergelijk groepsgedrag, maar nog nooit eerder werd bewijs gevonden voor zulk oud fossiel kuddegedrag.