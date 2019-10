Tientallen gewonden bij demonstraties Beiroet

Bij demonstraties in Beiroet zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tientallen gewonden gevallen. De politie moest traangas inzetten om de duizenden demonstranten - sommigen gooiden met stenen en schoenen - uiteen te drijven. Dat melden internationale persbureaus.

Aanleiding voor de demonstraties was een donderdag het aangekondigde plan van de Libanese regering om het gebruik van een aantal sociale mediakanalen te belasten, waaronder het gebruik van WhatsApp voor telefoongesprekken. De woede van de demonstranten richtte zich vervolgens ook op de vrede over de economische situatie in het land en corruptie. Libanon kampt met grote schulden en een vertragende economische groei. Onder druk van de protesten, volgens Reuters de grootste in Libanon sinds jaren, heeft de regering de belastingplannen een paar uur later ingetrokken.

Zestig agenten gewond

Tijdens de demonstraties raakten zestig politieagenten gewond, aldus Reuters. Het Rode Kruis meldde eveneens dat er tientallen gewonden waren, waarvan niet duidelijk is of het om burgers of agenten gaat. De demonstranten verzamelden zich op het centraal gelegen Riad al-Solh-plein waar ze leuzen scandeerden als „revolutie!” en met Libanese vlaggen zwaaiden. Met brandende autobanden en vuilniscontainers werden verschillende verkeersaders in de hoofdstad geblokkeerd.

In de nacht van donderdag op vrijdag vielen ook twee doden. Of dit te maken had met de protesten is niet duidelijk. Een gebouw in het centrum van Beiroet, niet ver van waar de demonstraties plaatsvonden, werd in brand gestoken. Twee buitenlandse arbeiders die in dat gebouw waren, stikten in de rook.

In de nasleep van de protesten blijven universiteiten en scholen in heel Libanon vrijdag dicht.