‘Taghi onderdeel van groter Europees drugskartel’

De voortvluchtige Ridouan Taghi maakt volgens de politie onderdeel uit van een internationaal drugskartel met kopstukken uit de Italiaanse, Ierse en Bosnische maffia. Het kartel zou vanuit Dubai een groot deel van de Europese cocaïnehandel beheersen. Dat meldt het AD vrijdagochtend na inzage van politiedocumenten.

De politie schat in de documenten, die uitlekten in de Bosnische media, dat er jaarlijks circa 100.000 kilo cocaïne via de haven van Rotterdam naar Europa wordt gesmokkeld. Het drugskartel van Taghi zou een derde van deze handel in handen hebben.

Uit de stukken blijkt onder meer dat het Nederlandse Openbaar Ministerie in augustus 2018 informatie kreeg van de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA over het vermeende Europese drugskartel. Dat zou naast Taghi bestaan uit Edin G. uit Bosnië en Herzegovina, Daniel Kinahan (Ierland) en Raffaele Imperiale, een kopstuk van de Napolitaanse maffia dat eind 2018 al opdook in onderzoek naar de top van de Nederlandse cocaïnemaffia. Ook Taghi’s verondersteld zakenpartner Richard R., alias ‘Rico de Chileen’, wordt genoemd in het DEA-onderzoek. R. zit in Nederland vast voor lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezig heeft gehouden met cocaïnehandel en witwassen.

Witwasonderzoek

In Nederland loopt er momenteel een witwasonderzoek naar familieleden van Edin G., die volgens de DEA tot de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld behoort. Daarbij zou het OM voor miljoenen euro’s beslag hebben gelegd op bankrekeningen en panden in Breda van Mirza G., een neef van Edin.

Ridouan Taghi, die geen bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn volledige naam, wordt verdacht van betrokkenheid bij elf liquidaties, pogingen tot liquidaties en voorbereidingen ervan. Hij is momenteel de meest gezochte crimineel van Nederland. Donderdag legde zijn advocaat Inez Weski per direct de verdediging neer. Zij noemt het proces, dat gebaseerd is op kroongetuigeverklaringen en ontsleutelde chatberichten, oneerlijk.