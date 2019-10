‘Slachtoffers mensenhandel steeds meer uit beeld door privacyregels’

Jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting raken in Nederlands steeds meer uit beeld. Hoewel het probleem met seksuele uitbuiting niet kleiner is geworden, hebben hulpverleningsinstanties de laatste jaren door nieuwe privacyregels steeds minder meldingen ervan gedaan. Dat staat in de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel die vrijdag verschenen is.

In 2014 ontving het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel (Comensha) nog 1.225 meldingen. Vorig jaar was dat aantal afgenomen naar 668. Vanwege privacywetgeving moeten slachtoffers sinds mei 2018 expliciet toestemming geven om hun gegevens bij Comensha aan te melden. In de praktijk schrikken velen daarvoor terug, zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar. Hij wil dat de huidige manier van registeren en melden aangepast wordt.

Eerder was al bekend dat privacywetgeving slachtoffers van seksuele uitbuiting tegenhoudt een melding te doen. Dat benoemden Bolhaar en Comensha in mei tegenover NRC. Toen waren de definitieve cijfers over het gedaalde aantal meldingen nog niet bekend.

In het de vrijdag uitgegeven monitor staat verder dat Nederlandse opsporingsdiensten vorig jaar vier hebben zaken behandeld van mannen die in een ander land gedwongen een orgaan hebben afgestaan, of bedreigd zijn met orgaanverwijdering. Dat is volgens rapporteur Bolhaar „opmerkelijk”. Orgaanhandel in Nederland is in de jaren ervoor nauwelijks opgemerkt.

Lees ook: Waarom de grip op mensenhandel afneemt