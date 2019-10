Verbod rookruimtes horeca vanaf april gehandhaafd

Vanaf 1 april 2020 wordt het verbod op rookruimtes in de horeca gehandhaafd. Daarnaast wil de regering het sluiten van rookruimtes in (semi-)overheidsgebouwen en openbare gebouwen een jaar vervroegen naar 2021. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind september werden rookruimtes per direct verboden door een uitspraak van de Hoge Raad. Volgens de hoogste rechter passen de rookruimtes niet bij de plicht van de staat om burgers te beschermen tegen tabaksrook. Het plan was eerder om rookruimtes vanaf juli 2022 te sluiten.

De komende maanden kunnen horecaondernemers zich voorbereiden op het verbod. Zij hebben daarmee volgens Blokhuis de tijd „om de nodige aanpassingen te maken en afspraken te maken met gemeenten over eventuele overlast van rokers op straat”.

Het toezicht is in handen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die zal horecaondernemers die nog een rookruimte hebben de komende tijd aanspreken, zonder te handhaven. Deze bedrijven kunnen na 1 april een nieuwe controle verwachten. Hebben zij na die datum nog steeds een rookruimte in gebruik, dan volgt een boete.

De hoogte van een boete varieert van 600 tot 4.500 euro en is afhankelijk van eerdere inspecties. Dat betekent dat eerder opgelegde boetes voor het rookverbod de hoogte van de nieuwe boete bepalen. Bij een eerste overtreding volgt een boete 600 euro, bij een tweede overtreding 1.200 euro en deze verdubbeling gaat door tot een maximum van 4.500 euro.

Meer rookruimtes verdwijnen

In het zogeheten Preventieakkoord was eerder afgesproken dat rookruimtes in (semi-)overheidsgebouwen en openbare gebouwen uiterlijk op 1 juli 2022 gesloten worden. Ook rookruimtes op de werkplek zullen op termijn verdwijnen. In het Preventieakkoord is afgesproken dat er hierover een convenant met het bedrijfsleven zou worden gesloten. Ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft de staatssecretaris echter laten weten „geen heil te zien in een dergelijk convenant”. Dat betekent dat het sluiten van rookruimtes bij bedrijven ook per wet verboden wordt. Hierover verwacht Blokhuis voor het kerstreces meer bekend te maken.