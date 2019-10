Puigdemont geeft zichzelf aan bij Belgische autoriteiten

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont heeft zichzelf vrijdag in het bijzijn van zijn advocaten bij de Belgische autoriteiten aangegeven. Dat meldt persbureau AP. Spanje heeft onlangs een nieuw arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd. Puigdemont verzet zich nog steeds tegen die uitlevering, zei hij vrijdag.

Maandag werden negen andere Catalaanse separatistenleiders veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Sindsdien is het onrustig in Catalonië, waar in verschillende steden gewelddadige demonstraties plaatsvonden.

Na het door de regering van Spanje verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017, vluchtte Puigdemont naar België.

