Nederlandse militairen blijven tot 2021 in Irak

Nederland heeft de huidige veiligheidsmissie in Irak verlengd tot en met mei 2021. Dat werd vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. De verlenging betekent dat de ongeveer zestig militairen die nu in de Koerdische autonome regio (Noord-Irak) en Bagdad actief zijn, daar voorlopig zullen blijven.

De militairen blijven de komende twee jaar Koerdische Peshmerga-strijders en Iraakse militairen trainen. Nederland neemt sinds 2015 deel aan de internationale coalitie, die als doel heeft terreurgroep Islamitische Staat (IS) terug te dringen. IS is zo goed als verdreven uit het gebied, maar de missie moet voorkomen dat „IS weer de kop opsteekt”, zo staat in de verklaring. Door de Turkse invasie in Noord-Syrië wordt gevreesd dat IS weer sterker wordt.

Ook blijft Nederland actief in de NAVO-missie in Irak. Nederland levert ongeveer twintig militaire en civiele experts die het Iraakse ministerie van Defensie van advies voorzien. In juni werd al bekend dat de missie langer door zou gaan. Deze is gericht op het „beschermen van de burgerbevolking”, schrijft het kabinet.

Doden bij bombardement

Deze vrijdag werd juist bekend dat een Nederlandse F-16 in 2015 in Irak een bom heeft afgevuurd waardoor zeventig doden en gewonden vielen. Het Nederlands gevechtsvliegtuig bombardeerde destijds een bommenfabriek van Islamitische Staat (IS) in de Noord-Irakese stad Hawija. Doordat in de omliggende huizen veel vluchtelingen verbleven, vielen ook burgerslachtoffers.

Lees ook: Nederlandse bom doodde 70 mensen

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) wilde vrijdag niet ingaan op de onthullingen van NRC en NOS. “Ik ga helemaal niet zeggen of het waar of niet waar is”, zei Bijleveld na afloop van de ministerraad, aldus persbureau ANP. De Tweede Kamer wil snel opheldering over het bombardement.