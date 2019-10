‘Mijn gevoel zegt: hij wordt nóg beter dan Totilas’

Er is geen mens die op meer nakomelingen van Totilas rijdt dan Edward Gal. Liefst zes exemplaren staan er bij het Glock Horse Performance Center in het Gelderse Oosterbeek. „Een vijfjarige, een zesjarige, twee zevenjarigen en twee achtjarigen”, somt de voormalig berijder van Totilas op.

Van de zevenjarige Glock’s Total US en de achtjarige Glock’s Toto Jr. wordt het meeste verwacht. Toen zij begin dit jaar op de hengstenkeuring in Den Bosch werden opgesteld naast hun 19-jarige vader – die bij hoge uitzondering nog een keer de ring in stapte om het Nederlandse publiek te behagen – klonken er veel ‘ooohs’ en ‘aaahs’.

Wat maakt deze twee nakomelingen zo bijzonder?

Edward Gal: „Ze zijn heel verschillend. Glock’s Total US is erg elegant in zijn manier van bewegen. Alsof hij fluistert, zo stil. Glock’s Toto Jr. is een krachtpatser, een powerhouse. Ik heb ze nu bijna twee jaar en elke dag worden ze beter.”

Glock’s Total US werd gefokt door de Duitse paardenhandelaar Paul Schockemöhle, die Totilas in 2010 kocht van de Nederlandse ondernemer Kees Visser. Hij noemt het paard ‘een van de beste nakomelingen van Totilas’.

„De meeste paarden blinken uit op onderdelen. Piaffe, passage, galop of stappen. Glock’s Total US kan, ik durf het bijna niet te zeggen, álles. Zijn manier van lopen is heel speciaal en hij heeft een tomeloze energie, hij blijft altijd voor je gaan. Het zal, schat ik, anderhalf jaar duren voordat hij al die oefeningen aan elkaar kan rijden. En daarna heeft hij nog een paar jaar nodig om te groeien in de wedstrijdsport.”

Geeft hij u hetzelfde gevoel als Totilas?

„Ja. Hij heeft een sterk achterbeen. Dat had Totilas minder op die leeftijd. Ik heb nog maar één wedstrijd met Glock’s Total US gereden [bij de Pavo Cup, in 2018] dus op papier heeft hij nog weinig gepresteerd. Maar mijn gevoel zegt dat hij nog beter kan worden dan zijn vader.”

En nu maar hopen dat zijn eigenaar hem niet verkoopt.

Hij lacht. „Daar ben ik absoluut niet bang voor. Sport staat op de eerste plaats bij Glock en niet het verkopen van een toppaard.”

Bij het weerzien met Totilas in Den Bosch oogde u aangedaan. Verzachten zijn nakomelingen de pijn?

Hij zucht. „Ach ... Het is al zó’n tijd geleden ...”

Dat is weggeëbt?

„Misschien wel.”

Lees ook: Kordaat, knap en sterk, net als hun vader Totilas

U leidt Glock’s Total US en Glock’s Toto Jr. buiten de schijnwerpers op voor de Grand Prix. Waarom brengt u hen niet in de lagere klassen uit zodat ze wedstrijdritme kunnen opdoen?

„Ik wil ze perfect voorbereiden. Soms denk ik: wat is perfectie? Wacht ik niet te lang? Straks missen ze inderdaad wedstrijdroutine. Maar het voelt goed om thuis, in alle rust, met ze te trainen. En via zo’n hengstenkeuring en een klein showtje hier en daar kunnen ze ook wennen aan het grote werk.”

Gaat u dat vaker doen naarmate ze ouder worden?

„Ik denk niet dat het nodig is voor Glock’s Toto Jr., die ik volgend jaar al in de Grand Prix hoop uit te brengen. Glock’s Total US is een ander verhaal. Hij is pas zeven en ik denk dat het nuttig is volgend jaar wat wedstrijden in de Prix Saint George [subtop] met hem te rijden. Hij moet nog wennen aan de ring. Is wat kijkerig en druk. Ook met reizen moet hij meer ervaring krijgen. Doet Glock’s Total US het goed in de Prix Saint George, dan breng ik hem in 2021 waarschijnlijk uit in de Grand Prix. Maar pin me er niet op vast, hè. Het moet safe zijn en mijn lat ligt hoog. Ik vergelijk alles wat deze twee paarden doen automatisch met wat Totilas heeft gedaan.”

Volgens het paardenstamboek zijn er ruim zes keer meer nakomelingen van Glock’s Toto jr. geregistreerd dan van Glock’s Total US Hoe komt dat?

Glock’s Total US is een heel speciaal en gevoelig paard. Wij denken dat het beter is hem pas na zijn sportcarrière in te zetten voor de dekdienst. De vraag naar dekkingen is sinds zijn optreden bij de hengstenkeuring in Den Bosch sterk toegenomen. Maar voor nu verandert dat niets.”

Veel andere berijders van Totilas-nakomelingen zeggen dat zijn naam nog steeds een zweem van magie oproept. Merkt u dat ook?

„Een beetje wel, ja. Toen ik met de twee paarden in Den Bosch reed, kregen veel mensen dat speciale gevoel weer. Het was ook heel bijzonder wat Totilas losmaakte in de sport. Er zijn hele goede paarden die hele goede proeven lopen, maar hij had net iets extra’s. Een zwarte hengst met vier witte voetjes. Alles klopte gewoon.”

De korte maar krachtige sportcarrière van Totilas Dressuurpaard Totilas (vernoemd naar de koning der Goten) werd geboren in 2000 uit een Duitse Trakehnerhengst en een Nederlands landbouwrijpaard, vertelde fokker Jan Schuil eerder in NRC. „Zijn moeder Lominka hadden we al op stal staan. Het sperma van zijn vader Gribaldi werd via de koerier uit Gelderland aangeleverd. De eerste is krachtig. De tweede heeft souplesse. Dat is de ideale combinatie voor een paard.” Ondernemer Kees Visser kocht Totilas toen hij zes jaar oud was en beloofde ruiter Edward Gal dat hij de hengst niet zou verkopen zo lang Gal diens berijder was. Maar naarmate het duo beter presteerde, nam ook de interesse van kopers toe. Ze werden in 2009 Nederlands kampioen, wonnen het CHIO in Rotterdam en behaalden in het Engelse Hickstead een recordscore van 89,400 procent. Nadat de combinatie in 2009 op het EK in Windsor de Grand Prix en de Kür had gewonnen met wereldrecords, ontstond een ware Totilas-mania. Bij het WK van 2010 in het Amerikaanse Kentucky circuleerde het gerucht dat Totilas zou worden verkocht. Dat gebeurde kort nadat Totilas met Gal drie wereldtitels had gewonnen. De Duitse paardenhandelaar Paul Schockemöhle kocht Totilas voor naar verluidt 15 miljoen euro. Hij zette hem in voor de dekdienst en gunde de sportrechten aan voormalig dressuuramazone Ann Kathrin Linsenhoff. Haar stiefzoon Matthias Rath moest het sportieve succes voorzetten, maar slaagde daar niet in. Door blessureleed ging Totilas in 2015 met pensioen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 oktober 2019