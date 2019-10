Langste rechtstreekse vlucht ooit vertrekt uit New York

Vrijdagavond, om 21.00 uur lokale tijd, vertrekt de langste rechtstreekse vlucht ooit uit New York. Vlucht QF7879 van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vliegt over de Stille Oceaan en landt naar verwachting ruim 19 uur later in Sydney, zondagochtend om 07.10 uur lokale tijd. Het tijdverschil tussen New York en Sydney is 15 uur. De afstand in vogelvlucht bedraagt bijna 16.000 kilometer. De onderzoeksvlucht moet informatie opleveren over de medische gevolgen voor bemanning en passagiers.

‘Project Sunrise’ komt op een moment dat het aantal ultralange vluchten toeneemt. Zowel Boeing (B787 en B777) en Airbus (A350 en A380) leveren nu vliegtuigen die dankzij zuiniger kerosineverbruik enorme afstanden kunnen overbruggen. De omstandigheden in de cabine lenen zich bij de nieuwe modellen ook beter voor een lang verblijf aan boord. Acht van de tien langste vluchten zijn gelanceerd sinds 2016. De recordhouder is de lijn Singapore-Newark (bij New York) van Singapore Airlines, die in oktober 2018 werd geopend.

Hersenactiviteit

Qantas verbreekt met de proefvlucht New York-Sydney niet alleen dat record, het is ook de eerste maatschappij die met wetenschappers onderzoekt wat het betekent om bijna twintig uur in een vliegtuig te zitten.

De veertig passagiers – werknemers van Qantas, onder wie bestuursvoorzitter Alan Joyce, en zes vaste klanten als vrijwilligers – volgen tijdens de vlucht een strikt programma om te eten, te slapen en te bewegen. Een week voor en twee weken na de vlucht houden ze een logboek bij over hun slaapritme.

De hersenactiviteit van de vier piloten – vliegend in duo’s – wordt permanent gemeten via een EEG. Ook de kwaliteit van hun rust is relevant. Hun urinemonsters geven informatie over het ‘slaaphormoon’ melatonine, camera’s in de cockpit registreren hun alertheid.

Slaapcycli

Doel van de onderzoeksvlucht is om beter inzicht te krijgen in de slaapcycli van de bemanningsleden, ook van de zes stewards en stewardessen. Strikte roosters voor werk- en rusttijden zijn cruciaal in de luchtvaart. Vakbonden en luchtvaartautoriteiten houden de opkomst van ultralange vluchten daarom goed in de gaten.

Voor de passagiers telt een ander doel: kijken hoe de negatieve gevolgen van een jetlag kunnen worden beperkt. Jetlags treden op bij het doorkruisen van drie tijdzones of meer in korte tijd, omdat de biologische klok achterblijft. De medische gevolgen voor veelvliegers kunnen ingrijpend zijn. Snelle aanpassing aan de tijdzone van de bestemming is de beste remedie, net als zonlicht opzoeken na aankomst.

Qantas voert in drie maanden drie testvluchten uit: twee van New York naar Sydney, een van Londen naar Sydney. De vluchten worden uitgevoerd met gloednieuwe exemplaren van de B787-9 (Dreamliner) die Qantas bij Boeing had besteld. Eind dit jaar beslist de maatschappij of de langste vlucht ter wereld vanaf 2022 wordt geopend als commerciële lijndienst.