Jonge reus op de muziekmarkt

In een rode jas, Kenzo-trui, vale jeans en hippe sneakers loopt Andy Ng door Amsterdam. Niet bepaald het strakke pak waarin Chinese zakenmannen doorgaans rondlopen. Op de vakbeurs tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) zoekt hij partners met wie het nieuwe muzieklabel Liquid State kan samenwerken. Dat wil westerse dancemuziek groot maken in China, en Chinese artiesten en dj’s op weg helpen in het buitenland.

Andy Ng (1972) is een grote jongen als vicepresident van Tencent Music Entertainment Group. Hij vertegenwoordigt een dochterbedrijf van Tencent, een van ’s werelds grootste techbedrijven, actief in gaming, sociale media, video- en muziekstreaming en mobiele betalingen.

Ruim anderhalf jaar geleden begonnen Tencent en Sony Music met Liquid State, een platenmaatschappij die zich richt op het EDM-genre, electronic dance music. Deze cross-over tussen dance en pop is bekend van artiesten als Tiësto en Martin Garrix. De Bredase dj R3hab, artiestennaam van Fadil el Ghoul, staat inmiddels onder contract. Liquid State lanceerde met veel succes de Brits-Noorse producent Allen Walker in China, waar hij al zes miljard streams wist te behalen.

„Via onze sociale media kunnen wij veel betekenen voor de promotie van liedjes, en we kunnen die ook gebruiken in onze games, en in de films en dramaseries die we produceren voor streaming video”, vertelt Ng in het Amstel Hotel. „,EDM groeit in China snel in populariteit bij 15- tot 25-jarigen. Omdat het vooral instrumentaal is, is er nauwelijks een taalprobleem. Bij pop, rock en jazz heb je veel meer cultuurverschillen.”

De Leidse dj Armin van Buuren heeft al goede ervaringen in China, vertelt hij tijdens een lezing op de muziekconferentie van het ADE. „Ik kan in China dezelfde muziek draaien als in Europa of de VS.”

Ng is niet in Amsterdam om andere dancelabels te kopen. „Als Tencent Music gaat uitbreiden in Europa, zal dat met onze online karaoke-applicatie zijn, niet met andere producten of diensten. We hopen dat artiesten ons benaderen voor samenwerking, omdat ze een groter bereik in China willen.”

CV Andy Ng (1972, Hongkong) volgde middelbare school op een kostschool in Bath, Engeland. Studeerde in 1996 af op informatietechnologie en e-commerce aan de universiteit van Southern California. Werkte onder meer voor America Online en Nokia. Werkt sinds 2011 voor Tencent Music Entertainment en heeft daar nu een directiefunctie.

Miljard gebruikers

Tencent is inmiddels een grootmacht in de muziekwereld. Ng is daarom dit jaar een prominent gastspreker op het ADE. En dat terwijl Tencent zich nog niet eens zo heel lang met muziek bezighoudt. Het concern is het grootste gamingbedrijf ter wereld en haalt een groot deel van zijn omzet uit videospellen. Ook is het eigenaar van de app WeChat, dat de functionaliteit van Twitter, Facebook, WhatsApp, Uber en Apple Pay in zich verenigt. WeChat overschreed vorig jaar de grens van één miljard gebruikers, meldde toen een trotse Tencent-topman Pony Ma.

Inmiddels gaat het met de muziek al bijna net zo hard. Ng: „Tencent kreeg in 2016 de kans twee grote Chinese streamingdiensten te kopen, Kugou en Kuwo. Die zijn ondergebracht in een nieuw bedrijf, Tencent Music, samen met QQ Music dat al van Tencent was. Deze drie diensten kennen nu samen 800 miljoen gebruikers.”

Tencent Music is nauw verbonden met de internationale muziekindustrie. Het Zweedse Spotify en muziekrechtenbeheerder Sony/ATV hebben aandelen in Tencent Music, en Tencent Music houdt weer een belang in Spotify. Moederbedrijf Tencent heeft een groot belang in Universal, de grootste platenmaatschappij ter wereld.

Door de geavanceerde socialemedia-apps van Tencent kunnen de streamingdiensten veel meer dan westerse diensten als Spotify, Deezer en Apple Music. Ng: „Via onze apps is muziek delen heel makkelijk. Terwijl wij chatten, kunnen onze diensten herkennen wat voor muziek ik op de achtergrond heb spelen en die met jou delen.”

Naast operationele streamingdiensten regelt Tencent ook de rechten. „Wij leveren Chinese muziek aan diensten als Spotify en Apple Music. Omgekeerd beheren we de rechten voor buitenlandse muziek in China. Dat doen we voor onze eigen diensten en, via een sublicentie, voor die van onze Chinese concurrenten.”

China was lang een muziekmarkt die het Westen min of meer had opgegeven. Maar in 2015 besloot Beijing dat het afgelopen moest zijn met piraterij. Dat bood Tencent kansen, legt Ng uit. „Tencent had door gaming en videostreaming al veel ervaring met intellectueel eigendom. We hebben een flinke afdeling met juristen.”

Enorm potentieel

Het verdienpotentieel van Tencent Music is enorm, aldus Ng. „In westerse landen is de conversie van gratis naar betalende klanten bij Spotify en Apple Music nu, na jaren, 25 tot 40 procent. Als wij 10 procent van de klanten aan een betaald abonnement krijgen, heb je het gelijk over 80 miljoen gebruikers.

„In Maleisië en Indonesië zijn we inmiddels de grootste streamingdienst en we willen aan de slag in India. Indonesië en India zijn gigantische markten en nog veel minder ontwikkeld dan die van China. En dat wij Aziatisch zijn en niet westers, is in die landen zeker een voordeel.”