Jeffrey Hoogland Europees kampioen sprint op de baan

Jeffrey Hoogland heeft vrijdag zijn Europese titel op de sprint bij het baanwielrennen geprolongeerd. Bij de EK in Apeldoorn versloeg de 26-jarige Hoogland zijn landgenoot Harrie Lavreysen.

De finale met daarin de twee Nederlanders was dezelfde als bij de WK eerder dit jaar in het Poolse Pruszków. Toen won Lavreysen het rechtstreekse duel. Woensdag wonnen de twee nog samen met Roy van den Berg het goud bij de teamsprint.

Lees ook: Wie heeft over negen maanden in Tokio de perfecte fiets?

In de halve finales had Hoogland afgerekend met de Rus Denis Dmitriev, die in 2017 de WK-finale op dit onderdeel won van Lavreysen en al vaker Europees kampioen werd. De 22-jarige Lavreysen was te sterk voor de Pool Mateusz Rudyk, dit was eerder bij de halve finales tijdens de WK en de Europese Spelen ook het geval.

Kirsten Wild

Bij de vrouwen won Kirsten Wild goud op het onderdeel omnium. Wild won al eerder EK-goud op de afvalkoers in Apeldoorn en verdedigde bij het langeafstandsonderdeel omnium haar EK-titel van vorig jaar.

Nederland won op de EK in eigen land tot dusverre zeven medailles. Het toernooi duurt tot en met zondag.