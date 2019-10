In de traditie van Chriet Titulaer

Als hij het Nederlandse televisiesignaal via een hypermodern hemeltoestel zonder bibberbeelden kan binnenhalen, ziet Chriet Titulaer vol tevredenheid op ons neer. Want waar hij tot 1989 bijkans in zijn eentje de technische educatie van de Nederlandse kijker op zich nam, schieten de techniekprogramma’s nu als genetisch aangepaste paddenstoelen uit de omroepgrond. Chriet heeft vele zonen en dochters gekregen.

Donderdag begonnen er weer twee techniekgestuurde uitzendingen. In De vergelijkers (KRO-NCRV) werd geprobeerd om de voetafdruk van de papieren krant af te zetten tegen die van de digitale variant. Daarvóór zond NPO3 De toekomst is fantastisch (VPRO) uit, met Marijn Frank en Tim den Besten. Geheel in de traditie van de grote Limburgse allesvoorspeller richtten zij zich op de toekomst. Hoe zal de mens over twintig jaar de voortplanting geregeld hebben?

Den Besten liet zich voorlichten in het AMC en hoorde hoe het mogelijk is om met ingevroren testikelcellen de zaadcelproductie van door chemotherapie onvruchtbaar geworden mannen weer aan de praat te krijgen. Afgezien van een kleine extravagantie in de ruimte waar de baldeeltjes bij 196 graden onder nul worden bewaard, was Den Besten introverter dan ik hem ooit op tv heb gezien. Intussen kreeg hij uitgelegd hoe ‘gewone’ cellen tot ei- of zaadcellen getransformeerd kunnen worden.

De moeilijke vragen in De toekomst is fantastisch gaan niet over wat we kunnen, maar over wat we willen. Kijk eens naar de BabyPod, die door een koerier wordt gebracht en een plekje naast de piano in het hagelwitte interieur krijgt. De bezorger belooft dat hij over negen maanden terug zal zijn voor de geboorte, het embryo zit al in het apparaat. Daarna maken de aanstaande ouders een selfie met de BabyPod en zetten ze die online: „We zijn zwanger!” Dat meervoud is in deze context ineens niet meer zo potsierlijk.

Het was allemaal niet echt, inderdaad. Tussen de reportages in De toekomst is fantastisch zitten fantastische sketches die de morele dilemma’s van de ‘self-directed evolution’ inzichtelijk maken. In de beste scène zijn twee toekomstige ouders bezig het genenpakket van hun BabyPod-zoon Jona samen te stellen. Het bètapakket is met 95.000 euro het duurst, een alfa (50.000 euro) het goedkoopst. De vader stelt een bètapakket voor (je wil toch het beste voor die jongen). De moeder vraagt zich af of er dan nog wel genoeg geld overblijft voor hun dochter. Hij: „Vind je niet dat alfa goed bij een meisje past?” Later volgt nog zo’n levensbepalende keuze voor het aanstaande kind: „Wilt u hetero, bi, trans of gay?” Inclusief de licht beschaamde blik van de moeder waarmee ze „hetero” bestelt.

Toen Marijn Frank bij ‘de foetusfixer’ belandde, moest ik er even aan wennen dat die wel weer echt was – het is de bijnaam van de Amerikaanse arts en onderzoeker George Mychaliska die zich veel bezighoudt met te vroeg geboren baby’s en een kunstmatige placenta ontwikkelt.

Vergeleken met De toekomst is fantastisch was De vergelijkers daarna een stuk conventioneler. Daan Nieber en Sofie van den Enk (net als Frank niet alleen kinderen van Chriet Titulaer, maar ook van Keuringsdienst van Waarde) gingen gescheiden langs bij papiermakers, drukkers, telefoonfabrikanten en datacenters om uit te vinden of je de krant beter op papier of online kunt lezen.

De conclusie: papier is beter voor onze grondstoffenvoorraad, digitaal heeft een kleinere klimaatimpact. Dus wat u in elk geval niet moet doen is dit stukje eerst online lezen en dan op papier. Of andersom.