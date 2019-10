Robotisering weinig invloed op aantal banen Nederlandse bedrijven

De inzet van robots door Nederlandse bedrijven heeft vooralsnog weinig effect op het aantal banen. 7 procent van de Nederlandse bedrijven gebruikte in 2018 robots. In iets minder dan driekwart van die bedrijven had dat geen effect op de werkgelegenheid binnen het bedrijf, zo blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het CBS naar het gebruik van robots door Nederlandse bedrijven met meer dan tien werknemers.

Iets meer dan een kwart van de bedrijven die in 2018 aangaven robots te gebruiken, meldde in ongeveer gelijke delen een ‘positief’ (meer banen ontstaan dan verdwenen) en ‘negatief’ effect (robotisering kostten banen) van de robotisering. Hoe groot die effecten zijn kon het CBS niet zeggen.

De industriële sector maakt veruit het meest gebruik van robotica, waarbij moet worden gedacht aan lasrobots of zelfrijdende voertuigen in magazijnen. Een op de drie industriële bedrijven rapporteerde aan het CBS robots te hebben gebruikt. 4 procent van die bedrijven gaf aan dat dit meer banen creëerde dan kostte. 3 procent rapporteerde meer verdwenen dan ontstane banen.

Bij researchinstellingen, die na de industriële sector het vaakst robots inzetten (13 procent), leidde de robotisering in ongeveer drie op de vier bedrijven tot een toename van banen. In andere sectoren - zoals de horeca, de ict-sector en het vastgoed - werden amper robots ingezet. Het CBS onderzocht voor het rapport ICT, kennis en economie 2019 ook de inzet van cloudoplossingen en 3D-printing in het Nederlandse bedrijven. Niet alle sectoren kwamen aan bod, zo werd de landbouwsector niet onderzocht.