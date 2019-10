Eerste ruimtewandeling met alleen vrouwelijke astronauten

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de ruimtevaart is vrijdag een ruimtewandeling gemaakt door alleen twee vrouwelijke astronauten. De vier mannen in het internationale ruimtestation ISS bleven binnen terwijl NASA-astronauten Jessica Meir en Christina Koch een kapotte batterijlader vervingen. Bij alle 420 eerdere ruimtewandelingen was altijd minstens één man betrokken.

De eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling stond eigenlijk al voor maart dit jaar gepland. Die missie werd afgeblazen omdat het pak van astronaut Anne McClain te klein was geworden. Door de afwezigheid van zwaartekracht was haar lichaam volgens de NASA in de ruimte vijf centimeter gegroeid. Er was geen vervangend pak aan boord, waardoor haar plek alsnog werd ingenomen door een man.

Voor Meir, die deze maand aankwam bij het ruimtestation, is het haar eerste ruimtewandeling. Koch heeft al drie ruimtewandelingen op haar naam. Zij is al zeven maanden in de ruimte. Volgens Reuters is ze bezig aan de langste ruimtevlucht voor een vrouw, die in totaal elf maanden moet duren.

De eerste vrouw die een ruimtewandeling maakte was de Russische Svetlana Savitskaja, in juli 1984. Meir is de vijftiende vrouw die een ruimtewandeling maakt. Daartegenover staan ruim 200 mannelijke astronauten die een ruimtewandeling maakten. De eerste, de Rus Aleksej Leonov, overleed vorige week op 85-jarige leeftijd.

