Een heldenverhaal met planteneters

‘Dit zal mensen met penissen wakker schudden, en mensen die mensen met penissen leuk vinden”, zegt dokter Spitz (echt waar), terwijl hij laat zien hoeveel meer en grotere erecties drie sporters in hun slaap kregen na het eten van een veganistische burrito. De Amerikaanse uroloog is een van de vele wetenschappers die in de nieuwe Netflix-documentaire The Game Changers opdraven om aan te tonen dat stoere mannen (en twee vrouwen) nog stoerder worden als ze overstappen op een plantaardig eetpatroon. Wetenschappers die laten zien dat gladiatoren planten aten. Dat je bloed beter stroomt als je geen vlees eet. Dat je er meer testosteron van krijgt. En vooral: dat je er sterker van wordt. En niet een beetje. De hoofdpersoon en verteller, ultimate fighter James Wilks, kon vroeger acht minuten met ‘battle ropes’ schudden. Nu houdt hij de zware touwen zo een uur in beweging. De vegan Titans halen ineens de play-offs van de American Football-competitie. ‘Plant based beast’ Patrik Baboumian, een van de sterkste mannen ter wereld, duwt met gemak auto’s omver op een dieet van plantjes.

De trailer van The Game Changers

The Game Changers is een heldenverhaal in de beste Amerikaanse traditie. Mensen die levens redden (brandweermannen en rangers), een doodzieke vader die op het nippertje gered wordt, een hoofdpersoon die tegenslag overwint. En onmisbaar in dit soort docudrama’s: ‘de bekeerling’. Arnold Schwarzenegger. Die in Escape Plan Sylvester Stallone nog toebeet: „You hit like a vegetarian.” De beelden worden begeleid door dramatische symfonieën als het over mensen gaat en bliepjes als de wetenschappelijke feitjes in beeld komen. Alles om je er maar van te overtuigen dat je sterker wordt van spinazie dan van steak.

Minder vet

„Er zijn genoeg redenen om meer planten te eten”, zegt hoogleraar humane biologie Luc van Loon, als we hem bellen. Minder vet, minder calorieën, noem maar op. „Maar voor de aanmaak van spieren bieden dierlijke eiwitten wel sterkere stimuli dan plantaardige eiwitten.” Dat betekent niet dat je van planten niet net zo groot en sterk kunt worden. „Je kunt hetzelfde effect bereiken door meer en gevarieerder groente, noten, en fruit te eten.” Maar dat je er groter of sterker van wordt dan van vlees of zuivel? Dat niet. Het is helaas weer eens ouderwets genuanceerd.

In dit soort nuances hadden de filmmakers geen zin. Ze winkelen selectief in de wetenschappelijke literatuur, goochelen met cijfers en voeren anekdotes op als bewijs. Alweer een kampioen die zijn succes aan planten te danken heeft! Wat ze nog meer aan hun leefstijl hebben veranderd, welke supplementen ze slikken en wat de eigenaren van die superpresterende penissen verder deden die dag – we weten het niet (en we willen het misschien niet weten ook).

The Game Changers zal vast mensen van het vlees krijgen. Mannen uit één stuk, die niet vatbaar zijn voor campagnes van het Voedingscentrum of Vegan Challenges. Om er daarna achter te komen dat ze van een plantaardig dieet niet ineens de sterkste man van de sportschool worden. Het bewijs dat je niet zonder vlees kan, is dan net zo makkelijk geleverd: kijk maar naar die Australische freerunner die er ziek van werd. Het wachten is op de documentaire We’ll meat again.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 oktober 2019