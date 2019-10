Identificatieplicht voor drie miljoen creditcardhouders

Alle ruim drie miljoen Nederlandse consumenten die een creditcard hebben via International Card Services (ICS) moeten zich opnieuw identificeren. Dat heeft een woordvoerder van ICS, een dochteronderneming van ABN Amro, bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant. ICS geeft creditcards uit voor ABN Amro, maar ook voor Volksbank, Bijenkorf en ANWB.

Financiële instellingen zoals banken en creditcardmaatschappijen moeten weten wie hun klanten zijn volgens Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het was al bekend dat ICS dat niet voldoende op orde had: begin dit jaar maakte eigenaar ABN Amro bekend 85 miljoen euro te hebben gereserveerd om de klantcontroles beter op orde te krijgen voor onder meer de ICS-klanten.

De operatie bij de creditcardverlener staat los van het onderzoek dat het Openbaar Ministerie sinds eind september uitvoert bij ABN Amro naar de naleving van de Wwft. Over de reikwijdte van dat onderzoek is nog weinig bekend.

Uniformiteit

ICS heeft er voor gekozen om alle klanten opnieuw te identificeren, en niet de dossiers na te lopen om te kijken of in het verleden wel of niet goed geadministreerd is. Volgens de woordvoerder geeft dat ICS de kans om alles uniform en ‘technisch slimmer’ uit te voeren.

De operatie is begin dit jaar begonnen en duurt waarschijnlijk jaren. Op dit moment vindt identificatie in levende lijve plaats door een extern bedrijf, dat bijvoorbeeld ook de contracten voor telefoonmaatschappijen controleert. Een medewerker van die dienst komt op een zelf uitgekozen moment en locatie langs bij de klant voor de controle.

Begin volgend jaar wil ICS een werkend systeem hebben voor online identificatie. De verwachting van ICS is dat de meeste van de drie miljoen klanten met die online methode hun identiteit zullen bevestigen.