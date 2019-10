DPG Media wil redacties de Volkskrant, Trouw en Het Parool verhuizen

DPG Media, voorheen de Persgroep, wil de redacties van de Volkskrant, Trouw en Het Parool verhuizen. De kranten zetten als het aan de directie ligt hun werk voort op een locatie buiten de ringweg A10 in Amsterdam, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het FD.

DPG Media wil kosten besparen door alle Amsterdamse activiteiten te concentreren op één plek. Als het plan doorgang vindt, zullen ook Online Services (onder meer de Nationale Vacaturebank) en Q-Music naar dezelfde plek verhuizen.

Naast een kostenbesparing hoopt de mediaonderneming met de verhuizingen ook „een cultuur van samenwerking te bevorderen” en het ruimtegebrek bij de drie kranten op te lossen. De redacties zitten momenteel samen in een groot glazen pand aan de oostkant van het centrum van Amsterdam, maar kunnen daar niet verder groeien, schrijft het FD. Ook zou het personeel klagen over de gebrekkige klimaatbeheersing in het huidige gebouw, dat in 2005 werd opgeleverd.

De directie van DPG Media hoopt zijn dochterondernemingen te verhuizen naar een soort industrieterrein buiten de ring van Amsterdam. Het mediabedrijf wil daar een nieuw redactiekantoor bouwen op een eigen stuk grond waar ook zijn drukkerij is gevestigd.

De ondernemingsraad van DPG Media is akkoord met het voorstel van de directie. Wel liggen delen van de redacties nog dwars. Volgens het FD zien vooral journalisten van de Volkskrant de verhuizing naar het weinig bebouwde deel buiten de ring niet zitten. Ook moet de gemeente Amsterdam nog een bouwvergunning verstrekken.