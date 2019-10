Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

Het was wederom een onrustige week in Hongkong, waar al maanden wordt gedemonstreerd tegen Chinese inmenging. Woensdag moest de hoogste leider van de semi-autonome regio Carrie Lam haar jaarlijkse toespraak in het parlement afbreken omdat oppositieleden de speech verstoorden. Donderdag was het opnieuw onrustig in het parlementsgebouw, waar oppositieleden met posters met Lams bebloede beeltenis demonstreerden. Parlementslid Au Nok-hin springt op deze foto over bureaus in een poging Lam (niet in beeld) te bereiken.

Foto Mark Schiefelbein / AP