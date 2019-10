De tractors zijn Den Haag uit, het stikstofprobleem niet

In deze Haagse Zaken hoor je hoe politiek Den Haag worstelt met de noodzakelijke stikstofmaatregelen aan de ene kant, en het boerenbelang - en de boerenstem - aan de andere kant. Je hoort over de boerenlobby en de verschuivingen daarbinnen én hoe dit alles zich verhoudt tot het stikstofdossier. Met Rik Rutten en Karel Smouter.

