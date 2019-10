‘De financiële problemen van Marqt zijn al op dag één ontstaan’

Marqt-directeur Tjibbe Bouma (39) moest kiezen uit twee kampen. Sloot hij zich aan bij de oprichters van de duurzame supermarktketen, of bij de andere aandeelhouders? Beide clubjes hebben namelijk een heel ander idee over de toekomst van Marqt.

Oprichters Quirijn Bolle en Meike Beeren willen dat het bedrijf zelfstandig blijft. Zij willen dat Marqt overgenomen wordt door een nieuwe, door hen aangedragen financier – het is onbekend wie dat is. De andere aandeelhouders, waaronder twee duurzame investeringsfondsen, willen Marqt verkopen aan Udea, het moederbedrijf van biologische supermarktketen EkoPlaza. Zij hebben hun aandelen zelfs al verkocht.

De oprichters weigeren hun aandelen echter aan te bieden. Zij willen juist dat ‘hun’ financier nog een kans krijgt om een bod te doen. Donderdag stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtbank in Amsterdam. Die doet volgende week uitspraak.

Bouma was deze zomer nauw betrokken bij de zoektocht naar een koper. In zijn rol als directeur – en tevens enige directielid – mocht hij ook „een mening hebben”, vertelt hij aan de telefoon – en moest dus kiezen. Ongemakkelijk? „Het gaat niet om mijn persoonlijke relatie met mensen. Het was geen moeilijke keuze.” Bouma is voorstander van het plan-EkoPlaza. Dat is volgens hem beter voor „de leveranciers en de werknemers van Marqt”.

CV Het enige directielid Foto Gunhild Ang Tjibbe Bouma is sinds 2016 financieel directeur van Marqt. Sinds het begin van deze zomer neemt hij ook tijdelijk de taken over van de algemeen directeur, Joost Leeflang, die na een conflict met de aandeelhouders vertrok. Momenteel vormt Bouma in zijn eentje de directie van Marqt (750 werknemers, 63 miljoen euro omzet in 2017). Een raad van commissarissen is er ook niet meer, de toezichthouders hebben in juni hun functie neergelegd. Eerder werkte Bouma bij PostNL. Hij studeerde economie aan de universiteit van Groningen.

De overname komt voort uit financiële nood. Hoe is Marqt zo diep in de problemen geraakt?

„Het probleem is al ontstaan op dag één, toen Marqt begon in 2008. Al sinds 2012 zitten we bij Rabobank bij bijzonder beheer [de afdeling voor noodlijdende bedrijven] en sinds de oprichting is er nooit winst gemaakt. Er waren periodes dat het beter leek te gaan, maar we hebben geconcludeerd dat het onmogelijk is om op deze manier winstgevend te zijn. Deze conclusie is ook onderbouwd door een externe adviseur.”

Waarom is dat onmogelijk?

„Óf je moet een enorme schaal hebben, zodat je efficiënter kunt zijn. Óf je moet maar een paar winkels hebben en dan allemaal in Amsterdam, zodat alles dicht bij elkaar zit. Acht of tachtig winkels, daar komt het op neer. In het afgelopen jaar hebben we drie kleinere testwinkels geopend, twee in Amsterdam en een in Heemstede. Het is duidelijk geworden dat dit concept niet aanslaat. Met EkoPlaza hebben we wél de voordelen van een groot retailbedrijf.”

Van de zestien Marqt-winkels gaan er vier tot zes dicht. Wat betekent dat voor de werknemers?

„Ze mogen bij ons blijven als we daar plek voor hebben in andere winkels, daar gaan we ons best voor doen. Anders gaan we proberen te zorgen dat ze bij de nieuwe huurder kunnen werken.” Albert Heijn nam in juli dit jaar al twee grote vestigingen van Marqt over, in Amsterdam en Den Haag. Het is nog onduidelijk welke filialen nog meer dicht gaan. Dat lijstje is volgens Bouma nog niet „definitief”.

Zijn er harde afspraken gemaakt over hoelang de winkelformule Marqt blijft bestaan als de overname doorgaat?

„Daar wil ik niks over zeggen.”

De advocaat van de oprichters zei in de rechtbank dat leveranciers van Marqt „hun deuren zullen sluiten” bij een overname door Udea.

„Dat is een schot in de lucht. Marqt blijft in de huidige vorm voortbestaan. Alle leveranciers kunnen aan Marqt blijven leveren. Onze producten worden ook niet ineens 100 procent biologisch, zoals die van EkoPlaza wel zijn.”

Deze advocaat zei ook dat u een financieel belang hebt bij een deal met Udea, u zou aandelen krijgen. Klopt dat?

„Dat is absolute onzin. Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Geen idee hoe ze daaraan komen.”

Wat zijn volgens u de grootste verschillen tussen Marqt en EkoPlaza?

„Zij zijn groter dan wij.” EkoPlaza heeft ruim tachtig vestigingen. Verdere verschillen wil Bouma niet benoemen – hij heeft het liever over de „overlap” tussen de bedrijven, zoals de „missie”.

Blijft u aan als directeur van Marqt als de overname doorgaat?

„Dat weet ik nog niet. Het overnameproces was zo lang en intensief dat het misschien gezond is om een tijdje rust te nemen, of iets anders te gaan doen.”