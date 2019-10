De coalitie sluit een wapenstilstand | Het geheim van een geslaagde demonstratie

De coalitie verbergt in het openbaar de sudderende onvrede over de stikstofaanpak, maar is er nog lang niet uit. Rutte imponeert in Brussel. En de PVV heeft een heel eigen suggestie voor de maximumsnelheid.

COALITIEVREDE: Ze lieten het liever niet zien, maar de onenigheid over het stikstofdossier woekert voor in de coalitie. Gisteren sloten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer een opzichtig niet-aanvalsverdrag. Maar in hetzelfde debat bleek dat alle partijen het Remkes-rapport lezen als een politieke Rorschachtest: klodders inkt op papier waarin ieder de eigen ideeën gereflecteerd ziet. Zo zei CDA dat het in Remkes’ adviezen vooral teruglas dat van gedwongen krimp geen sprake moet zijn, D66 dat het vijf voor twaalf is voor de natuur en de VVD dat de problemen te lokaal zijn om landelijk op te lossen. Rustig als ze onderling bleven, veel opgeschoten zijn de coalitiepartijen vooralsnog niet.

Haast je langzaam: Zeker is ondertussen ook dat het vergunningenstelsel de komende weken nog niet op gang komt. Na alle onmin tussen kabinet en provincies over de nieuwe stikstofregels trok Schouten gisteren het boetekleed aan: ze had “dingen beter moeten doen”. En daarom neemt ze nu de tijd. Een nieuwe oplossing komt er niet voor 1 december, besloot ze na een overleg met de provincies.

ALLE REMMEN LOS: Naast alle andere partijen kiest de PVV, samen met FVD, een heel eigen positie in het stikstofdossier. Als het aan beide partijen ligt, ís er helemaal geen stikstofprobleem, hooguit een probleem met de rekenmethode. En dus hoeft de maximumsnelheid ook nergens omlaag, vindt Kamerlid Roy van Aalst. Die kan juist wel omhoog, van 130 naar 140 kilometer per uur. Maar dat ging zelfs minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD), die weinig zin heeft in alle strenge stikstofmaatregelen die ze moet nemen, te ver.

DEMONSTREERSUCCES: Het succes van de boerenprotesten roept de vraag op wat een demonstratie succesvol maakt. Het geheim, zeggen experts vandaag tegen NRC, zit in sterke symboliek (een tractor, om maar iets te noemen), een goede opkomst en een merkbare aanwezigheid. “Een klein beetje geweld loont”, zegt hoogleraar sociale psychologie Bert Klandermans. De volgende beroepsgroep in opstand dient zich ondertussen alweer aan. Op 20 november leggen ziekenuismedewerkers in grote delen van het land het werk neer, werd gisteren bekend.

MUSCLES IN BRUSSELS: In Brussel spreekt Rutte spierballentaal. Als een van de meest ervaren regeringsleiders in Europa kon Rutte op de eerste dag van de EU-top een hoofdrol spelen. De premier pleitte voor strengere sancties tegen Turkije (zonder succes). Hij zat er op de sofa met Merkel, Macron en de Deense premier Mette Frederiksen in een poging de toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Albanië op de lange baan te schuiven (met succes). En hij strooide voor de microfoons van de aanwezige pers met metaforen om aan te geven dat hij zich even geen afwijzing van de Brexit-deal door het Britse parlement wil voorstellen: “Als je net verliefd bent geworden, wil je ook nog even niet nadenken over hoe het zal eindigen,” tekende Politico op.

AOW-MEEVALLER: Goed nieuws voor gepensioneerden en voor minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66). De AOW-uitkering wacht waarschijnlijk de grootste stijging in 20 jaar, met dank aan de hogere cao-lonen en hogere prijzen. De aanvullende pensioenen staan er nog steeds slecht voor. Maar als de pensioenfondsen er straks voor kiezen de pensioenen te verlagen, kan de hogere AOW veel goedmaken. Het zou wel eens de redding van Koolmees’ pensioenakkoord kunnen blijken.

KASSPEKKERS: Grote donaties zijn een zeldzaamheid in de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, dat in de jaarverslagen en andere financiële verslagen van partijen dook. Zo ontving GroenLinks vorig jaar 166.000 uit de nalatenschap van een psychotherapeut. Forum voor Democratie kreeg 10.000 euro of meer van een professionele pokerspeler en van het advocatenkantoor van Theo Hiddema en D66 en VVD konden allebei rekenen op donaties van Quote 500-rijkaards. Forse bedragen, maar nog lang geen Amerikaanse toestanden.

QUOTE VAN DE DAG:

“1 december: het lijkt ver weg, maar dat is over een week of zes.”

De coalitie is inmiddels wel gewend aan uitstel in het stikstofdossier, laat Mark Harbers (VVD) merken.