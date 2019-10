Voedingsmiddelenfabrikant Danone heeft zijn omzetverwachting verlaagd. Het Franse bedrijf kampt met stroeve verkopen van yoghurt in de Verenigde Staten en van water in flessen in Europa. Het afgelopen kwartaal groeide de vergelijkbare omzet met 3 procent. Dat was minder dan waar analisten op hadden gerekend. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 oktober 2019