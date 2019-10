Groei Chinese economie op laagste niveau in bijna 30 jaar

De Chinese economie maakt de laagste groei sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw door. In het derde kwartaal groeide de economie met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese nationaal bureau voor de statistiek die vrijdag bekend zijn gemaakt. In het vorige kwartaal maakte de Chinese economie ook al de laagste groei door sinds 1992, toen voor het eerst kwartaalcijfers werden bijgehouden.

De Chinese economische groei valt nog lager uit dan de 6,1 procent groei die experts hadden verwacht. Vooral de handelsoorlog met de Verenigde Staten en een afname van investeringen in de Chinese industrie hebben hun weerslag op de economische vooruitgang. Door het conflict met de VS krimpt de Chinese export en worden minder goederen ingevoerd. Doordat het inkomen van de Chinezen minder hard is gegroeid dan verwacht, is bovendien de binnenlandse vraag naar producten afgenomen.

Lees ook: Binnenlandse groei Chinese economie zwakt nu ook af

Handelsovereenkomst

China en de Verenigde Staten sloten vorige week een gedeeltelijke handelsovereenkomst. Een deel van de ingestelde sancties en tarieven zou daarmee komen te vervallen. De verwachting is dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping de deal volgende maand zullen ondertekenen.

De Chinese cijfers volgen op een waarschuwing van het Internationaal Monetair Fonds eerder deze week. Het IMF verwacht dat de wereldwijde economische groei zal afnemen tot het niveau van tijdens de financiële crisis, die in 2008 en 2009 op het hoogtepunt was. De wereldeconomie zal in 2019 met 3 procent groeien, wat 0,3 procentpunt lager is dan een half jaar geleden voorspeld werd.