Bedrijf gaat aan de haal met homogenetica-studie

En ja hoor, dat duurde niet lang. Het eerste bedrijf dat een genetische test voor seksuele geaardheid aanbiedt is er. Het Belgische Geneplaza belooft klanten een antwoord op de vraag „How gay are you?”, op basis van een grootschalig genetisch onderzoek naar de erfelijke factor in seksuele voorkeur. Daarvoor moet je een app aanschaffen voor 5,50 euro, en de genoomanalysedata van je eigen DNA uploaden die je eerder kreeg van 23andMe of Ancestry. De app baseert zich op de spraakmakende studie naar de erfelijkheid van seksuele geaardheid die eind augustus in Science verscheen.

„Ik kwam erachter doordat ik het op Twitter voorbij zag komen”, zegt geneticus Abdel Abdellaoui van Amsterdam UMC, een van de auteurs van de Science-studie. „Wij waren heel verbaasd: we hadden toch best wel duidelijk gemaakt dat onze resultaten en het genetische effect dat wij vonden in de populatie zichtbaar is, maar niet voorspellend werkt op individueel niveau? How gay are you? Dat gaat deze app je echt niet vertellen.”

De onderzoekers stuurden een brief naar GenePlaza met het verzoek de misleidende informatie te verwijderen en het liefst nog de hele app te wissen. „We hebben geen reactie ontvangen”, zegt Abdellaoui, „Maar ik zag wel dat ze inmiddels een disclaimer hebben toegevoegd aan de website.”

Potsierlijke onderneming

Er staat nu inderdaad: „The authors of the science paper and the authors who released the raw data are not associated with this application.” Ook de naam van de app is veranderd in 122 shades of gray, met daarnaast de regenboogvlag. Maar alsnog baseert de app zich op de data van de Science-studie, wat wetenschappeijk gezien dus een wassen neus is. De verdere disclaimer „This App does NOT predict same sex attraction” maakt de hele onderneming helemaal potsierlijk.

Ondertussen heeft de kwestie ook onrust gezaaid in lhbtq-gemeenschap, te meer omdat bleek dat een van de auteurs van de app, Joel Bellinson, uit Oeganda komt. Dat land overweegt op homoseksualiteit de doodstraf te zetten. De Amerikaanse onderzoeker Joseph Vitti van Harvard University is een petitie gestart om GenePlaza op andere gedachten te brengen. In een interview met The Scientist zegt Bellinson dat hij de aantijgingen beledigend vindt. Hij zegt zich te realiseren dat de app niet voorspellend is en dat zijn motivatie was „de bio-informatica leuker te maken”. Daarom is de app „as outrageous as possible”.