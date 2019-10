ACM: KPN verstoort markt voor glasvezelnetwerken

Telecombedrijf KPN bedient zich van onbehoorlijke praktijken in de concurrentiestrijd op de glasvezelmarkt. Mogelijk vertraagt daardoor de aanleg van glasvezel in Nederland. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt en een vrijdag uitgegeven rapport.

Zo kondigt KPN soms aan dat het in een bepaald gebied waar een concurrent glasvezel wil aanleggen, óók glasvezel gaat aanleggen, terwijl KPN in werkelijkheid geen concrete plannen heeft daarvoor. Zo schrikt het investeerders af die mogelijk geld willen steken in concurrenten, schrijft de ACM. Ook leidt deze praktijk ertoe dat plannen van concurrenten in sommige gevallen niet meer winstgevendheid zijn.

De ACM illustreert dit aan de hand van een voorbeeld uit Breda. Glasvezelaanbieder E-Fiber had daar vergevorderde plannen om glasvezel aan te leggen. Het trok zich terug toen KPN aankondigde twee wijken in het centrum van de Brabantse stad te willen ‘verglazen’. Het aanleggen was voor E-Fiber toen niet winstgevend meer. Kwalijk, vindt de ACM, omdat daardoor de „minder bewoners over glasvezel kunnen beschikken dan het geval was geweest als E-fiber zou hebben uitgerold”.

Een woordvoerder van de ACM zegt dat KPN niet de wet overtreedt met deze praktijken. Tegenover het FD zegt de ACM-bestuurder Henk Don: „En ik kan het KPN ook niet verwijten dat het bedrijf een sterke positie op de markt heeft. Maar we hebben wel zorgen, met name voor de aanleg van glasvezel in het stedelijk gebied.”

Van de 8 miljoen huishoudens in Nederland hebben er 3,5 miljoen een glasvezelaansluiting. Daarmee loopt Nederland achter op veel andere Europese landen, stelt de ACM.

Verbeteren

De ACM doet in het rapport een aantal voorstellen om de situatie op de glasvezelmarkt te verbeteren. De toezichthouder wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om een partij die als eerste in een gebied wil aanleggen, tijdelijk te beschermen. De toezichthouders gaat met het ministerie van Economische Zaken en gemeenten in gesprek over de aanbevelingen.

KPN zegt in een telefonische reactie zich niet te herkennen in het door de ACM geschetste beeld. Het telecombedrijf zegt dat het goede afspraken maakt met concurrenten die in dezelfde gebieden als KPN glasvezelnetwerken willen aanleggen. KPN zegt met de ACM in gesprek te willen gaan om aan de toezichthouder uit te leggen wat zijn intenties zijn. Dat de aanleg van glasvezel stokt in Nederland komt volgens het bedrijf doordat er te weinig bouwers zijn.