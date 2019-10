YouTube is wapen van links in VS

Wordt Chesa Boudin (39) een nieuwe held van links, jong Amerika? Boudin, wiens ouders zelf in de gevangenis zaten, voert campagne om de nieuwe officier van justitie te worden in San Francisco. Hij maakt deel uit van een groeiende groep progressieve, meestal jonge Democraten die de partij naar links proberen te trekken. Politici als het net 30-jarige Congreslid Alexandria Ocasio- Cortez zijn het gezicht van deze progressieve beweging. Maar zij steunen op een netwerk van jonge activisten op sociale media.

Zo leidt de 25-jarige ‘influencer’ Angelo Cartas de digitale campagne van Boudin. Op zijn negentiende brak hij door op Instagram en Vine met zijn memes, humoristische plaatjes en korte filmpjes. „Op Twitter las ik over Boudins plannen om ons rechtssysteem te hervormen.” Nu wil Cartas via sociale media kiezers overtuigen om op hem te stemmen.

Op Boudins instagramprofiel staat een fotoreeks genaamd ‘About Me’. Op een foto met zijn vader staat de tekst: „Mijn ouders moesten naar de gevangenis toen ik nog maar veertien maanden oud was.” In enkele foto’s wordt zijn leven samengevat: ondanks het gemis van zijn ouders lukte het hem toegelaten te worden tot de gerenommeerde universiteit Yale, om uiteindelijk pro deo-advocaat te worden. Zijn persoonlijke achtergrond klinkt door in de fotoreeks ‘Issues’: „stop massa-detentie”, staat er, „schaf vrijlating op borgtocht af”.

Volgens politiek activist Nathan Díaz Legorreta (24), die spreekt via Skype, is „een groot deel van het succes van de progressieve beweging te verklaren door het gebruik van sociale media”. Díaz Legorreta adviseerde onder andere de campagnes van Cortez en Bernie Sanders, de zelfverklaard socialistische senator uit Vermont.

De zichtbaarheid op Twitter van die laatste twee onderstreept Díaz Legorreta’s punt. Sanders (9,8 miljoen volgers) en Ocasio-Cortez (5,5 miljoen) hebben van alle Congresleden de meeste Twittervolgers. Eerder kreeg John Avlon, politiek analist van CNN, al het idee dat op Twitter „vrijwel het gehele Democratische electoraat uit proto-socialisten” bestond.

Dat sociale media voor politieke doeleinden worden gebruikt is natuurlijk niet nieuw. Zo maakte oud-president Barack Obama tijdens zijn campagnes gebruik van Facebook en MySpace. „Na Obama’s verkiezing hebben de Republikeinen op internet een inhaalslag gemaakt”, vertelt Díaz Legorreta. Dat onder de Democraten nu vooral jonge progressieven sociale media domineren is ook vanuit noodzaak: „Ze hebben vaak minder geld dan hun tegenstanders.”

Sociale media 'influencer' Angelo Cartas met naast hem Chesa Boudin.

Volgens Cartas schoot het aantal donaties en vrijwilligers omhoog nadat zanger John Legend op Twitter zijn steun uitsprak voor Boudin

Screenshot Instagram Presidentskandidaat Bernie Sanders met adviseur Nathan Díaz Legorreta.

„Kom vanavond naar het campagnehoofdkwartier. We gaan van 17:30-20:30 kiezers bellen”, staat op Boudins Instagram Story. Meerdere keren per dag voegt de campagne foto’s aan zijn ‘verhaal’ toe. ’s Ochtends een screenshot van een tweet waarin zanger John Legend zijn steun uitspreekt aan Boudin. Een uur later een foto van een campagnebijeenkomst. Aan het begin van de middag worden volgers opgeroepen om in het weekend te komen flyeren. Cartas: „We proberen onze achterban steeds betrokken te houden.”

Mike Figueredo, 32 jaar, presentator van het YouTube-kanaal en de politieke podcast The Humanist Report, ziet sociale media als een wapen in de strijd tegen het establishment van de Democratische partij en de linkse traditionele media. „Amerikaanse media zijn ontzettend slecht”, zegt Figueredo, via Skype. Opvallend is dat vooral CNN en MSNBC het bij hem moeten ontgelden, kanalen die juist vaak geassocieerd worden met de Democratische Partij. Maar de twee zenders laten volgens Figueredo vooral het geluid van de Democratische elite horen: „Als het gaat over lhbt-rechten en racisme worden voor de vorm vaak mooie woorden gesproken, maar het gaat nooit over structurele problemen zoals armoede – die juist vooral minderheden raken.”

Makers van The Humanist Report, en aanverwante kanalen als ‘The Rational National’ en ‘The Kyle Kulinski Show’ zien zich niet primair als journalisten. „Ik ben vooral een politiek activist”, vertelt Figueredo. Op zijn kanaal staan analyses van beleidsplannen als ‘Medicare for All’ en interviews. Zijn dagelijkse afleveringen knipt hij op in korte video’s, met titels als „Joe Biden misleidt kiezers in zielige poging Medicare4All te saboteren”. Zo zijn ze makkelijker via sociale media te verspreiden.

Dat de invloed van deze YouTubers verder reikt dan hun studio’s bleek toen Kyle Kulinski, een vriend van Figueredo, na het verlies van Bernie Sanders bij de Democratische voorverkiezingen van 2016 medeoprichter werd van de politieke actiegroep Justice Democrats. De organisatie stimuleerde de vier jonge vrouwen van de ‘Squad’, waartoe onder anderen Ocasio-Cortez behoort, zich kandidaat te stellen. Zij wonnen bij de midterms van 2018 en vallen sindsdien op door hun publieke confrontaties met president Trump en Nancy Pelosi, de voorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de belichaming van de gevestigde orde in de partij.

Intussen hebben meerdere van deze kanalen enkele honderdduizenden volgers. Dat is een bescheiden aantal op een bevolking van 327 miljoen inwoners, maar Figueredo richt zich expres specifiek op de politiek betrokken, jonge doelgroep. „We proberen vooral een harde kern goed geïnformeerd te houden.”

Al is hun aanhang bescheiden, in relatief korte tijd is wel een progressief ecosysteem gecreëerd waarbinnen kandidaten als Alexandria Ocasio-Cortez konden opbloeien. En dat heeft effect. In 2016 was ‘AOC’ een anonieme vrijwilligster in de campagne van Bernie Sanders. Nu wordt de steunverklaring die zij naar verwachting zaterdag aan hem zal uitspreken, gezien als een belangrijke opsteker - voor Sanders.