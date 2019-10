Vandaag komen in Brussel de leiders van de Europese Unie bijeen om te praten over Brexit. De vraag is of er nu dan eindelijk een deal komt, of dat de deadline van 31 oktober wéér wordt uitgesteld. Wat gaat er eigenlijk om in het hoofd van Boris Johnson? Is er, als je goed kijkt, in de chaos een strategie te ontwaren?

Gast: Melle Garschagen

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Colen

Montage: Yeppe van Kesteren