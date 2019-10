Voorarrest Ruinerwold-verdachte Josef B. verlengd

Josef B., de huurder van de boerderij in het Drentse Ruinerwold waar politie dinsdag een gezin in erbarmelijke omstandigheden aantrof, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland bepaalde donderdag dat de 58-jarige Oostenrijker nog minstens twee weken blijft vastzitten.

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend B. te verdenken van „wederrechtelijke vrijheidsberoving” en het benadelen van de gezondheid van anderen. Vooralsnog is B. de enige verdachte in de affaire rond de boerderij in Ruinerwold. De zaak kwam dinsdag groot in de publiciteit toen de 25-jarige Jan, naar eigen zeggen de oudste van het gezin van zes, in een café in de buurt zijn verhaal deed. De barman schakelde vervolgens de politie in.

Volgens burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden leefden de zes meerderjarige personen mogelijk sinds 2010 „in een aantal provisorisch ingerichte ruimtes een teruggetrokken bestaan”. Inmiddels wordt gezorgd voor het zestal, dat naar eigen zeggen een gezin vormt, maar niet geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen.

Ondanks het teruggetrokken bestaan was de 25-jarige Jan sinds eind mei actief op sociale media en probeerde hij een onderneming van de grond krijgen. Dat bedrijf stond op naam van Josef B. Wat precies de relatie is tussen B. en de anderen is deel van het onderzoek van de politie, die een Team Grootschalige Opsporing is begonnen.

Oostenrijker B. verzette zich toen de politie dinsdag ter plaatse onderzoek kwam doen en werd daarop ingerekend. Hij wordt door Oostenrijkse media omschreven als een eenling, die in de jaren negentig betrokken zou zijn bij een sekte en in 2010 naar Nederland vertrok. Volgens zijn broer Franz ontmoette hij in die tijd de vader van het Nederlandse gezin.

Woensdagmiddag deed de politie huiszoekingen op twee locaties in Zwartsluis. Op een van de locaties had voornoemde vader van het gezin, Gerrit Jan, sinds 2004 een winkel „in leembouwproducten, speelgoed, natuurlijke verf, meubelen, houten vloeren en sieraden”. Inmiddels is die winkel uitgeschreven uit het handelsregister.

Nog veel is onduidelijk, maar inmiddels wordt de achtergrond van Gerrit Jan, de vader van het gezin, duidelijker. Hij was tot „ergens in de jaren tachtig” betrokken bij de Verenigingskerk, zegt Johannes Campman, bestuurslid van het kerkgenootschap in Amsterdam. „Op een gegeven moment kwam hij niet meer opdagen. Dan hoorden we weer dat hij in Oostenrijk was, maar dan verdween hij weer van de radar.”

Volgens Campman zou Gerrit Jan na het breken met de Verenigingskerk zijn eigen groep hebben opgericht, waar hij „bepaalde rituele handelingen verrichtte”. Details herinnert Campman - die Gerrit Jan nooit persoonlijk gekend heeft - zich niet meer. Maar wat hij daarover leest in de media heeft volgens hem niets met de Verenigingskerk te maken. „Dat is totaal alien voor ons, we zijn geen beweging die zich isoleert. We engageren ons in de maatschappij.”

Volgelingen van de stroming rond de in 2012 overleden Koreaanse sekteleider Sun Myung Moon, staan internationaal vooral bekend om hun massahuwelijken tussen vreemden. Moon werd overigens in de Verenigde Staten veroordeeld voor belastingontduiking. Campman: „De twee hoofdthema’s zijn wereldvrede, en goede, moreel sterke gezinnen.”

„Gerrit Jan kreeg op een gegeven moment bepaalde ideeën in zijn hoofd”, zegt een neef tegen De Stentor over de vader van het gezin. „Gekke ideeën, maar niemand in de familie wil het daarover hebben. Daarover ging hij praten en discussiëren, maar de familie zei meteen: nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Op een gegeven moment heeft onze kerk gezegd: met jou kunnen we niet meer verder. Mijn familie zegt ook: neem geen contact op met Gerrit Jan, want daar kun je niks mee beginnen.”