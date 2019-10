Turkije schort invasie Noord-Syrië vijf dagen op na deal met VS

De Turkse militaire operatie in Noordoost-Syrië wordt voor vijf dagen opgeschort, zodat militairen van de Koerdische YPG zich kunnen terugtrekken. Zodra dit is gebeurd, wordt de invasie van het gebied rond de Syrisch-Turkse grens beëindigd. Dat is de uitkomst van diplomatiek overleg tussen de Verenigde Staten en Turkije donderdagmiddag, waarvoor de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en buitenlandminister Mike Pompeo naar Ankara waren afgereisd.

Pence maakte het akkoord donderdagavond bekend, na een vier uur durend overleg met de Turkse president Erdogan. Volgens Pence hebben de Koerden toegezegd zich ook terug te zullen trekken uit het gebied, en zou die terugtrekking reeds zijn begonnen. De Koerden zullen een gebied van 32 kilometer ten zuiden van de Turkse grens prijsgeven. In het akkoord wordt het gebied een „veilige zone” genoemd.

Onderdeel van het akkoord is volgens Pence dat Turkije zich niet militair zal laten gelden in Kobani, de strategisch belangrijke stad die eerder deze week werd overgenomen door het leger van de Syrische president Assad. Hiermee moet voorkomen worden dat Syrische en Turkse militairen tegenover elkaar komen te staan.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu spreekt echter tegen dat er geen garanties zijn afgegeven over Kobani. Verder noemt Cavusoglu hij van een ‘pauze’ en geen ‘staakt-het-vuren’, omdat dat een zaak „tussen twee partijen” zou zijn.

Voor de Turkse regering is het akkoord met de Amerikanen van belang, omdat hiermee de dreiging van Amerikaanse economische sancties wegvalt. Trump dreigde de Turkse economie zou „vernietigen” als Erdogan de invasie in Noord-Syrië niet zou beëindigen.

In een opmerkelijke brief riep Trump zijn Turkse collega op om „geen dwaas te zijn” en het offensief te beëindigen. Donderdag noemt de Amerikaanse president het akkoord „geweldig nieuws” en bedankt hij Erdogan.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019