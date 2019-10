TU Delft ligt uit Solar Challenge: zonne-auto afgebrand

Zonnewagen NunaX van de TU Delft is donderdag tijdens de laatste etappe van de World Solar Challenge in Australië volledig afgebrand. De bestuurder kon op tijd wegkomen, meldt de universiteit. De TU-studenten lagen op koers voor hun achtste overwinning in de prestigieuze langeafstandsrace voor auto’s op zonne-energie.

Toen de auto in brand vloog, had het Delftse team nog 300 kilometer te gaan tot de finish in Adelaide. „We leken de wind in onze rug te hebben, reden 100 kilometer per uur, toen ik ineens een brandlucht rook”, zegt Tim van Leeuwen, die de NunaX op dat moment bestuurde. „Ik vroeg de volgwagen of het de auto kon zijn, maar alle meetwaarden leken normaal. Even later stond de cockpit vol rook. Toen wist ik gelijk dat het niet goed was.” Van Leeuwen zette de NunaX aan de kant en stapte uit. De zonnewagen was niet meer te redden.

„Ik sta naast een brandende hoop koolstofvezel”, zegt de rijder, verwijzend naar het lichte materiaal waarvan de NunaX gemaakt was. Waarom de zonnewagen in de brand vloog, weet het team nog niet. Voorlopig overheerst „ongeloof”, aldus Van Leeuwen.

Het is de eerste keer dat het team van de TU Delft de finish van de World Solar Challenge niet haalt. Sinds de eerste deelname in 2001 wonnen de studenten, die voor elke tweejaarlijkse editie een nieuwe Nuna ontwerpen, zeven keer de race, zo ook vorig jaar in 2017. Twee keer werden ze tweede. De race is ruim 3000 kilometer lang en begon zondag in het Noord-Australische Darwin.