Tradities en rituelen in moderne tijden

Wat is de invloed van het moderne kapitalisme op het leven in plattelandsgemeenschappen en van inheemse volkeren? En hoe reageren die vervolgens op die druk? Deze thema’s komen aan de orde in de tentoonstelling Worlds, People, Places | Resistance through Culture, samengesteld door George Knegtel (Nederland, 1992) en Laura Carbonell Reyes (Colombia, 1986). Zij tonen werk van kunstenaars die voor hun projecten de samenwerking aangingen met lokale gemeenschappen en bewoners, die focussen op hun eigen tradities en rituelen. Te zien in het kader van het Noorderlicht Fotofestival, tot 1 december in Groningen.