Te koop bij Banksy: een gesigneerde handtas van baksteen (870 euro)

Banksy heeft woensdag tijdelijk een online-winkel met kunstwerken en merchandise geopend die Gross Domestic Product heet, Bruto binnenlands product, met als ondertitel: ‘Oplossingen voor rijkdom’. De anonieme Britse straatkunstenaar doet dat op advies van juristen, zodat hij de strijd kan aanbinden met bedrijven die zijn auteursrecht schenden.

De kunstenaar excuseert zich bij voorbaat „voor een teleurstellende winkelervaring”. De kans is namelijk groot dat de vraag vele malen groter zal zijn dan het aanbod. Belangstellenden kunnen slechts één item bestellen en zullen vermoedelijk worden geselecteerd op basis van het antwoord dat zij geven op de vraag: Why does art matter? dan wel Does art matter? Twee weken na de bestelling laat Banksy weten of die wordt gehonoreerd.

Van een politiehelm is een discobal gemaakt, Foto Banksy

Op de site worden 22 „onpraktische en aanstootgevende” producten aangeboden. Unieke, gesigneerde stukken zoals een gesigneerde handtas gemaakt van een baksteen (te koop voor 750 pond, 870 euro). Daarnaast zijn er gelimiteerde edities: een discobal gemaakt van een met stukjes spiegel beplakte politiehelm (oplage 15, 500 pond), een set van drie prints van een demonstrant die met bloemen gooit (oplage 100, 500 pond).

Een half geshredderd T-shirt. Foto Banksy

Geshredderd T-shirt

Ook wordt merchandising aangeboden in ongelimiteerde oplage, zoals een deels geshredderd T-shirt (30 pond) en een serie koffiemokken met prints die lijken op bekende werken van Banksy (10 pond per stuk). De uitleg bij de mokken: „Heb je ooit naar een Banksy gekeken en gedacht: dat zou mijn kind ook kunnen? Dat geldt ook voor Banksy.” De kunstenaar heeft daarom kinderen ingeschakeld voor de mokken en de resultaten gesigneerd.

Begin oktober opende Banksy in een voormalige tapijtwinkel in Zuid-Londen al een tijdelijke ‘winkel’ voor zijn Gross Domestic Product-producten. Die winkel bleef gesloten en diende als etalage voor de nu geopende site. Op instagram legde de kunstenaar toen uit dat hij dat deed om een rechtszaak te kunnen winnen tegen een bedrijf in wenskaarten dat zonder zijn toestemming afbeeldingen van zijn werk gebruikte. Omdat hij zelf nooit merchandising van zijn kunst op de markt bracht, bevond hij zich volgens juristen in een kwetsbare positie.