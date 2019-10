Tachtig gewonden bij hevige rellen Catalonië

Bij hevige rellen in Catalonië zijn in de nacht van woensdag op donderdag minstens tachtig gewonden gevallen. Onder hen zijn 46 politie-agenten, melden de Spaanse autoriteiten donderdag volgens persbureau AP. Het was de derde avond van onlusten na de veroordeling tot lange celstraffen van negen separatistenleiders voor hun rol in het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

In de Catalaanse hoofdstad Barcelona kwamen tienduizenden betogers tegenover de oproerpolitie te staan. Een aantal demonstranten stak auto’s en vuilnisbakken in brand en gebruikte die om wegblokkades op te werpen. Ook gooiden betogers molotovcocktail, stenen, flesjes en vuurwerk naar agenten. De politie heeft 33 arrestaties verricht.

Bekijk ook deze fotoserie: Spanningen tussen Catalanen en Spaanse politie lopen hoog op

Spaanse en Catalaanse politiek leiders veroordelen het geweld en roepen op tot kalmte. „Dit soort incidenten kunnen we niet laten gebeuren in ons land. Het moet nu meteen ophouden”, zei regiopresident van Catalonië Quim Torra volgens persbureau Reuters. De Spaanse interim-premier Pedro Sánchez benadrukte dat de regering in Madrid zal reageren met „vastberadenheid, rust en eenheid”. Sánchez zei dat hij zich niet wil laten meelokken in een „draaikolk van geweld”.

Verboden referendum

Ook maandag- en dinsdagavond was het onrustig in Catalonië. Demonstranten probeerden toen onder meer het vliegveld El Prat en het gebouw van de Spaanse regering in Barcelona te blokkeren. De politie dreef hen met rubberkogels terug. Madrid heeft tweehonderd extra agenten van de nationale politie naar de autonome regio gestuurd.

Aanleiding van de onrust zijn de celstraffen van negen tot dertien jaar die maandag werden opgelegd aan negen kopstukken van de separatistenbeweging. Zij organiseerden twee jaar geleden een verboden referendum over de Catalaanse afscheiding van Spanje en riepen vervolgens de onafhankelijkheid uit. Het negental, vooral ministers uit het kabinet van toenmalig regiopresident Carles Puigdemont, is schuldig bevonden aan opruiing, malversaties en burgerlijke ongehoorzaamheid.