Remkes: niet gegarandeerd dat vreugdevuren doorgaan

Het is nog onduidelijk of de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp dit jaar door zullen gaan. Dat bleek donderdag na een debat in de Haagse gemeenteraad.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) maakte duidelijk dat de vuurstapels op advies van de brandweer „onder strikte voorwaarden” maximaal tien bij tien bij tien meter mogen zijn. „Er zijn twee smaken: smaak één is conform het advies, de andere smaak is ‘nee’”, zei hij. Vrijdag zou hij met de bouwers gaan praten.

In tegenstelling tot voorgaande jaren moet er door hen nu een evenementenvergunning worden aangevraagd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eind september dat de afspraken tussen gemeente en bouwers, vastgelegd in een convenant uit 2016, afgelopen jaarwisseling onduidelijk waren. „Nergens” bleek bovendien uit dat toen de vuurstapels hoger waren dan was afgesproken, was overwogen het aansteken van de vuren te verbieden. Er werd niet gehandhaafd. Die conclusies leidden tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke (VVD).

Een vergunningsprocedure betekent dat brandweer en politie advies moeten geven over de plannen, bewoners daartegen bezwaar kunnen maken, en organisaties als Rijkswaterstaat en Duinwaterleidingbedrijf Dunea, die verantwoordelijk zijn voor strand en duinen, toestemming moeten geven. Een evenementenaanvraag moet verder voldoen aan milieuregels, en ook de arbowet moet worden nageleefd. De bouwers stonden tot nu toe ongezekerd op houtstapels van tientallen meters hoog.

Inspanningsverplichting

Als aan alle strikte voorwaarden wordt voldaan, dan nóg is niet gegarandeerd dat de vuren kunnen doorgaan. „Het college heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting”, maakte Remkes duidelijk. „Een simpele omstandigheid als de wind, daar kun je lang over praten, maar weinig aan veranderen”, zei de burgemeester.

Een aantal partijen vond voorafgaand aan het debat dat de vreugdevuren een jaar overgeslagen moesten worden. Maar Remkes, een week in functie, kreeg van een meerderheid tot eind november – volgens hem het moment waarop de vergunningen afgegeven moeten worden - tijd voor een definitief besluit.

De gedoogde vreugdevuren ontstonden in de jaren tachtig, toen er zoveel brandjes ontstonden in oudjaarsnacht dat de gemeente Den Haag op een aantal plaatsen vuren toestond. In de meeste wijken verdwenen de vuurstapels in de loop der jaren, die op Scheveningen en in Duindorp werden steeds groter. Afgelopen jaarwisseling waren ze 45 meter hoog.

Remkes zei verder dat het OVV-rapport duidelijk maakte dat de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die afgelopen jaarwisseling ontstond. Zo’n 250 bewoners hebben nog altijd geen schadevergoeding gekregen. Er zal „ruimhartig” met hun claims worden omgegaan.