Rechters gewraakt in fraudezaak sushi-keten

De advocaten van een van de verdachten in de fraudezaak rondom sushi-keten Sumo hebben de rechters in die zaak gewraakt. De rechtbank zou het Openbaar Ministerie (OM) in deze zaak „in bescherming” hebben genomen en zich te „OM-vriendelijk” hebben opgesteld, volgens advocaat Gerard Spong.

In juli dit jaar zou de rechter uitspraak doen in de belastingfraudezaak. Tegen de oprichter van de keten is 24 maanden cel en een boete geëist. Enkele dagen daarvoor onthulde NRC dat het Openbaar Ministerie een filmmaker achter de schermen had laten meekijken bij een vertrouwelijk strafrechtelijk onderzoek van de financiële opsporingsdienst FIOD naar de keten, zonder de verdachten daarover te informeren. Dat gebeurde pas nadat NRC vragen stelde over de film. De filmmaker kon onder meer verhoren van getuigen vastleggen, tapgesprekken en plannen van de FIOD om in het geheim camera’s in een restaurant te plaatsen.

De rechter besloot daarop het vonnis uit te stellen. Hij wilde eerst onderzoeken of de film een rol heeft gespeeld in de vervolgbeslissing van het OM. Vorige maand verklaarde de rechter het OM ontvankelijk in deze zaak.

De advocaten leggen zich daar niet bij neer. Zij deden donderdag opnieuw het verzoek om onder meer het ruwe filmmateriaal en het mediacontract tussen het Openbaar Minister en de producent van de film in te zien, maar ook om getuigen te horen over de film. De verzoeken werden opnieuw door de rechter afgewezen.

Wanneer de wrakingskamer bijeen komt is niet bekend.