Online deelde Jan foto’s van bomen

Hi, kom zitten want ik heb je een hoop te vertellen. Een verhaal dat hopelijk niet gaat vervelen… Zin?

Zo begint de 25-jarige Jan uit Ruinerwold het informatiegedeelte op zijn vermoedelijke LinkedIn-profiel. De jongen die een teruggetrokken bestaan leidde, heeft waarschijnlijk ook Facebook: een profielfoto met een pet en lang haar (‘dit ben ik dus in 2017’), een foto van zichzelf bij een laptop, promotie voor de klimaatstaking van september. En veel foto’s van bomen die rond het huis lijken te staan. Zo heeft hij een fotoalbum getiteld: ‘Bomen om mij heen’. Ook twee accounts op Instagram en een op Twitter kunnen vermoedelijk aan hem worden gelinkt.

Het maakt de situatie rond het ontdekte gezin in een woonboerderij in het Drentse Ruinerwold er niet duidelijker op. Dinsdag maakten de autoriteiten bekend dat zes mensen aangetroffen zijn in een af te sluiten ruimte. De mensen zeggen familie te zijn, een vader met zijn kinderen, en meerderjarig. Ze lijken niet ingeschreven te staan in de basisregistratie personen.

Er is een 58-jarige man aangehouden die, zo bracht het Openbaar Ministerie woensdag naar buiten, verdacht wordt van betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Hij wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Het gezin zou een kluizenaarsbestaan hebben geleid, maar de 25-jarige zoon die zou zijn ontsnapt en in een café om hulp vroeg, was sinds mei actief op sociale media. De profielfoto’s komen overeen met de beschrijving van mensen die hem hebben gezien; de data van zijn posts kloppen met de tijdlijn zoals die nu bekend is. Hoe hij toegang had tot internet, is niet duidelijk.

Meer dan honderd volgers

Op de accounts is te zien dat Jan goed de weg weet op internet. Hij zegt zich bezig te houden met het beheren van webshops en interesseert zich voor online marketing en het klimaat. Sinds juni zou hij werken bij Creconat, waar creatievelingen hun producten op de markt kunnen brengen. Ook is hij betrokken bij Arakizan, een importeur van houtverbranders, en ‘Hout in je Huis’, een timmerbedrijf. Hij lijkt deze bedrijven zelf mede te hebben opgezet – houtinjehuis.nl noemt hij op Twitter zijn „nieuwe winkel”.

Deze handelsnamen vallen onder Native Creative Economy BV, dat op naam staat van de 58-jarige Josef B. Dit is mogelijk de man die is aangehouden bij de boerderij – de huurder van het pand – en nu wordt verdacht van onder meer vrijheidsberoving. Buurtbewoners hebben tegen media gezegd dat dit de klusjesman is die vrijwel dagelijks met een Volvo de boerderij bezocht.

Het opzetten en laten slagen van Creconat is Jan ernst, zo blijkt uit zijn online activiteiten. Een ondernemer zegt tegen NRC dat hij na contact met Jan 5.000 euro betaald kreeg voor een klus voor Creconat. De ondernemer wil anoniem blijven omdat hij niet bij de affaire betrokken wil raken. „Ik kom normaliter altijd even langs bij klanten, maar Jan gaf aan dat hij nagenoeg doof was. Hij wilde liever via WhatsApp en e-mail communiceren.”

Jan was vooral actief op LinkedIn, waar hij ook contact had met anderen. Hij heeft meer dan honderd volgers. Jan geeft aan goed te zijn in onder meer softwareontwikkeling. Dat wordt op het netwerk onderschreven door Sander Kuiper, die bij een marketingbureau werkt. Hij vertelt dat hij een keer of drie met Jan heeft gechat, sinds 20 september. Kuiper: „Jan stelde voor om een keer koffie te drinken maar daar kwam het niet van.” Hij omschrijft hem als „een leuk spontaan ventje dat net als ik ’s avonds aan het LinkedInnen is en daar goed uit de voeten kan.”

Er worden ook flarden duidelijk van zijn persoonlijke leven. Op Facebook schrijft Jan dat hij is opgegroeid in het Overijsselse Hasselt. In 2005 zou hij zijn verhuisd naar Zwartsluis en in 2008 naar Meppel. In 2010 zou hij zijn verhuisd naar Ruinerwold, wat klopt met berichten dat het gezin daar mogelijk al negen jaar een teruggetrokken bestaan leidt. In Zwartsluis doet de politie onderzoek op twee locaties, zo werd woensdag bekend.

Op LinkedIn meldt Jan dat zijn ouders „altijd al hun tijd aan ons persoonlijke onderwijs besteedden”. Die tijd is nu voorbij, schrijft hij. „In 2004 overleed Ma en iedere dag zorgen wij nu met plezier voor Pa.”

Op 2 juni schreef een gedichtje bij een foto van jonge bomen: Herstel onze aarde in haar waarde / Geef de mensen hun diepste wensen / Durf te dromen met de bomen / Dan zullen we er zeker komen.Veel respons kreeg hij niet op Twitter en Facebook. Tot hij landelijk nieuws werd: honderden mensen schrijven nu op zijn profielen aan zijn verhaal te twijfelen.