Living with Yourself, Meisje van plezier en meer series van week 42

Modern Love

De populaire essayrubriek (en podcast) over liefde en relaties van The New York Times is nu ook een dramaserie. Acht bijzondere verhalen die eerder in de krant stonden zijn omgebouwd tot losse afleveringen. Iedere aflevering heeft een andere cast. Met onder anderen Anne Hathaway en Andrew Scott. Amazon Prime, acht afleveringen.

Living with Yourself

Wat doe je als je ontdekt dat er een kloon van jezelf gemaakt is? Eentje die ook nog eens een betere versie is? Dat is het beginpunt van Living with Yourself. Paul Rudd (Ant-Man) speelt een dubbelrol in deze tragikomische serie. Netflix, acht afleveringen.

The Laundromat

De nieuwe film Steven Soderbergh gaat over het Panama Papers-schandaal. Onze filmrecensent noemde het na de première in Venetië een vrolijke en tegelijk serieuze aanklacht tegen de gebrekkige belastingmoraal van de mondiale elite. Met Gary Oldman, Antonio Banderas en Meryl Streep. Netflix, 96 minuten.

Meisje van plezier 2

Nederlandse guilty pleasure. Angela Schijf speelt Nadine, een huismoeder die in het geheim werkt als escortgirl. In het tweede seizoen van de serie richt ze een eigen bureau op en begint ze een strijd met voormalig compagnon Meryem (Birgit Schuurman). Videoland, tien afleveringen.