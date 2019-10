Nederlandse wielrenner Edo Maas (19) loopt dwarslaesie op

De Nederlandse wielrenner Edo Maas (19) heeft waarschijnlijk een blijvende verlamming overgehouden aan zijn val in de Ronde van Lombardije. Dat heeft zijn ploeg Sunweb donderdag bekendgemaakt. Maas knalde op zondag 6 oktober tijdens een afdaling in de Italiaanse klassieker op een auto. Daarbij liep hij een dwarslaesie in zijn onderrug op en verloor hij het gevoel in zijn benen.

Maas ligt sinds het ongeluk in een ziekenhuis in Milaan en is daar al meerdere keren geopereerd aan fracturen in zijn rug en verwondingen in het gezicht. De kans is volgens Team Sunweb klein dat de jonge renner het gevoel in zijn benen ooit nog terug zal krijgen, maar „vechtlust en hoop voeren de boventoon”. Maas, die naast zijn sport een studie fysiotherapie volgt, is sinds een aantal dagen volledig bij zinnen en reageert op visite.

Maas was nog geen professioneel renner en zat bij Team Sunweb in het eerste jaar van een opleidingstraject. Zijn ploeg vraagt naar aanleiding van het ongeluk de internationale wielerbond UCI opnieuw met klem te kijken naar de veiligheid van de parcours, „hoewel dat deze verschrikkelijke tragedie niet ongedaan zal maken.”

De Belg Wout van Aert liep tijdens de Tour de France deze zomer een ernstige vleeswond op toen hij in botsing kwam met hekwerk langs de route. Begin deze maand ging de Colombiaan Álvaro Hodeg hard onderuit tijdens een wedstrijd in België. Daarbij brak hij een onderarm, een schouder en twee ribben.