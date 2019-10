Masterplan Feyenoord City: winkelen, wandelen, weinig sociale woningen

Het gebied rond het nieuwe Feyenoord-stadion moet de komende twintig jaar een totale metamorfose ondergaan. De ambities van Feyenoord City zijn groot, blijkt uit het Masterplan dat deze donderdag is gepresenteerd.

Dat het beoogde stadion aan de Maas het grootste en duurste (63.000 plaatsen, 444 miljoen euro) van Nederland wordt, was al bekend. Maar Feyenoord wil ook „de grootste multisportclub” voor top- en amateursport worden. Naast de Kuip is „het meest duurzame treinstation” van Nederland gepland. Een getijdenpark langs het stadion moet „een van de meest diverse natuurlandschappen” worden.

Het Masterplan, gemaakt in opdracht van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas in samenwerking met de gemeente en de voetbalclub, is geen definitief plan, maar een „mogelijk eindbeeld”, staat erin. De ideeën moeten richting geven aan marktpartijen voor de ontwikkeling.

De gemeenteraad zal naar verwachting nog dit jaar eerst over het Masterplan stemmen. Daarna moet de raad juni volgend jaar wel of niet akkoord gaan met de gemeentelijke investering in het nieuwe stadion (137 miljoen euro). De oplevering van het stadion staat gepland voor 2024, de gebiedsontwikkeling duurt langer.

Strijd om de macht bij stadion van Feyenoord

Koopwoningen

De bouw binnen Feyenoord City beslaat 592 hectare in de ‘driehoek’ tussen de Stadionweg, Olympiaweg en Coen Moulijnweg. Het Masterplan beschrijft negen afzonderlijke ontwikkelingsgebieden, inclusief groene zones zoals het Mallegatpark met de oude gaskoepels en het beoogde Kuip Park. Het nieuwe stadion zou voor eenderde in de Nieuwe Maas komen te liggen aan de Piet Smitkade.

Het gebied biedt ruimte voor ongeveer 3.700 woningen, waarvan bijna de helft uit koopwoningen zou bestaan. Er kunnen „in potentie” nog eens 8.000 woningen extra worden toegevoegd, grotendeels op omringende grond, mits Feyenoord City prettig leefbaar en goed bereikbaar blijft. Er zijn in de plannen diverse woontorens ingetekend, met verschillende hoogtes maar wel met „eenzelfde beeldentaal”.

Er zijn slechts 450 sociale (huur)woningen gepland, ofwel 13 procent van de 3.550 nieuwbouwwoningen waar het Masterplan van uitgaat. Dat is opmerkelijk, omdat de Rotterdamse richtlijn voor nieuwbouw 20 procent sociaal (huren tot 720 euro) is. De gemeente vindt dit lagere percentage goedkope woningen redelijk, omdat in omringende wijken in Rotterdam-Zuid relatief veel sociale woningen zijn en Feyenoord City daarnaast 40 procent „middeldure woningen” omvat. In het concept-Masterplan uit 2016 was nog geen sociale woningbouw opgenomen.

De Strip

Een belangrijke toegangsweg van het treinstation naar het nieuwe stadion is de Strip, een verhoogde verbinding met winkels en een bioscoop. Rondom het stadion loopt een verhoogde wandelpromenade langs de rivier die ook buiten wedstrijddagen (35 reguliere wedstrijden per jaar) gebruikt kan worden. In het water komt een lange, groene dam om het stadion te beveiligen tegen aanvaringen door schepen, met aan de oeverzijde een getijdenpark.

Lees ook: Feyenoord is stuurloos op bijna alle niveaus

De Kuip moet worden herontwikkeld tot een „multifunctioneel gebouw” met een buiten- en binnenbaan voor jeugdatletiek. Het monumentale stadion krijgt openingen en het veld is overdags toegankelijk via het Kuip Park. Het stadion kan worden omgebouwd voor woningen plus culturele en commerciële bestemmingen, zoals bijvoorbeeld „een brouwerij van Feijenoord bier”, staat in het Masterplan.

In het nieuwe stadiongebied is verder de nieuwe stadsbrug of tunnel gepland die de wijk de Esch met de Zuidoever moet gaan verbinden. In het Masterplan zijn twee mogelijke locaties getekend, die ten westen en ten oosten van de appartementencomplexen in de buurt De Veranda lopen. Een brug heeft op beide plekken „nadelige gevolgen” voor de gebiedskwaliteit, staat in het plan. Een tunnel levert een „forse tunnelbak” op aan de Olympiaweg en heeft „grote ruimtelijke consequenties” voor de verdere bouwplannen.