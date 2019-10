Lekker, maar niet Marokkaans

Soep! Heerlijk met dit druilerige weer. Ik mag graag soep maken en thuis vindt het gretig aftrek. Naast de voor de hand liggende Surinaamse soepen, maak ik graag linzensoep. Onlangs wilde ik experimenteren met het zelf maken van harira, een Marokkaanse soep.

We proeven: Zak maaltijdsoep, Marokkaanse harira van AH Excellent Verkrijgbaar bij Albert Heijn. Voor 570 ml betaal je ongeveer 2,15 euro.

Tot ik in het schap bij onze vrienden uit Zaandam een zak kant-en-klare harira zie. Ik neem ’m mee en bedenk dat de goedlachse charmante en onvolprezen Utrechtse comedian Anuar Abdelkrim de man is met wie ik dit wil gaan proeven.

Utka here I come!

In de video op m’n YouTube-kanaal zie je dat hij gierend van het lachen de deur opendoet. Om vervolgens te roepen: „Heb je nu wèl op REC gedrukt?”

Lelijke snitch, bij opnames gaat er wel eens wat mis, hoort erbij. Hoef je me toch niet zo lelijk te outen…

Met grote argwaan bekijkt hij de zak. Hij legt uit dat elke familie, elk huis en elke tante, een eigen draai aan dit recept geeft. Maar er zijn wel dingen die er niet in mogen.

„Spinazie?!, roept hij met afschuw. Met gestrekte arm wijst-ie naar de deur en buldert: „Mijn huis uit, nu!”

Ik moet lachen en huilen tegelijk. Wat kan ik er nou aan doen dat Appie spinazie in die soep doet?!

Iets in z’n blik maakt dat ik gehoorzaam

Hij strijkt met z’n hand over z’n hart en we gaan de soep opwarmen en proeven. Maar eerst ontvouwt zich een heel ritueel met dadels. Je moet er altijd een oneven aantal van eten. Minimaal één, maximaal zeven. Het word me niet helemaal duidelijk waarom, maar iets in zijn blik maakt dat ik gehoorzaam.

De soep geurt goed. Niet zo chemisch als verwacht. We proeven tomaat, ervaren een lekker vol mondgevoel, het is niet te drabbig. Alleen die gesnipperde spinazie vind ik niet zo lekker. Ook Anuar is verrast. Hij zegt te proeven dat de soep in elk geval vers is gemaakt. Het pakket is vegetarisch. Je kan er naar smaak kip/vis/lam/ geit of koe aan toevoegen. Varken niet. Maar dat had je vast al bedacht.

Dan opeens wordt Anuar weer streng. Ondanks dat hij het echt een lekker soepie vindt, stelt hij dat Appie moet stoppen met het woord ‘Marokkaans’ in de naam. Als alternatief oppert hij: „We hebben geprobeerd harira te maken”.

Ik durf te stellen dat dat niet snel zal gaan gebeuren. Snel eet ik mijn derde dadel en we kondigen af.

Toch, je moet het ze nageven daar in Zaandam, ze durven wel hoor.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 oktober 2019