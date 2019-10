Landelijke ziekenhuisstaking op 20 november

Op 20 november leggen ziekenhuismedewerkers in het hele land hun werk neer. Dat hebben FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn donderdag bekendgemaakt. De vakbonden willen hiermee druk zetten op de werkgevers voor een betere cao voor de ziekenhuismedewerkers.

Hoeveel mensen zich daadwerkelijk aansluiten bij de staking, moet nog blijken. De bonden gaan de komende tijd in gesprek met hun achterban over deelname aan de actie. Onder de cao Ziekenhuizen vallen 200.000 werknemers van 83 ziekenhuizen en dertig revalidatiecentra verspreid over het land. Academische ziekenhuizen vallen niet onder deze cao.

De bonden verwachten zelf dat „minimaal de helft” van de Nederlandse ziekenhuizen op 20 november grotendeels gesloten zal zijn door de staking. Wel zal spoedeisende hulp ten alle tijde beschikbaar blijven, aldus FNV. Het is volgens de vakbond de eerste keer dat een landelijke staking plaatsvindt in de sector.

De bonden eisen onder andere een structurele loonsverhoging van 5 procent voor 2019 en betere afspraken over arbeids- en rusttijden. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de brancheorganisatie die de collectieve belangen van Nederlandse ziekenhuizen behartigt, heeft een loonsverhoging geboden van 3,25 procent voor november en december van 2019, 2 procent per juli 2020 en 2,5 procent in juni 2021. Hiermee gingen de bonden niet akkoord, waarna de onderhandelingen in juni klapten.