Kabinet wil telefoonnummer 113 voor zelfmoordpreventielijn

Mensen met zelfmoordgedachten moeten in de toekomst direct een hulpverlener kunnen bereiken via het telefoonnummer 113. Dat zeggen staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) en Mona Keizer (Economische Zaken, CDA) donderdag. Nu heeft de hulplijn van de stichting 113 Zelfmoordpreventie nog 0900-0113 als nummer, wat er zeker twee keer toe heeft geleid dat iemand in psychische nood het verkeerde nummer draaide en niemand aan de lijn kreeg.

In deze twee gevallen pleegden de persoon in kwestie later zelfmoord. De Volkskrant schrijft donderdag dat een 61-jarige man uit Beverwijk vier keer 113 draaide, maar niemand te pakken kreeg. Twee dagen later maakte hij een einde aan zijn leven. Vorige maand pleegde een 26-jarige vrouw uit Winschoten zelfmoord, een paar uur nadat ze meerdere malen tevergeefs 113 had gebeld.

Blokhuis is ontdaan door de twee gevallen. „Het was echt verschrikkelijk om te horen dat iemands hulpvraag onbeantwoord bleef, omdat er 113 is gebeld in plaats van 0900-0113”, aldus de staatssecretaris. „Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen. Als het beschikbaar maken van het nummer 113 een leven kan redden, dan moeten we daar natuurlijk alles voor in het werk stellen.”

Obstakels

Wanneer 113 beschikbaar komt voor de zelfmoordpreventielijn, is nog onduidelijk. Er zijn volgens Blokhuis nog wat obstakels. Zo mag er geen verwarring ontstaan tussen 113 en het alarmnummer 112. „Het openstellen van het nummer 113 mag geen vertragende factor zijn voor burgers in nood die per ongeluk het verkeerde nummer bellen”, aldus de bewindsman. Ook in technisch opzicht heeft openstelling van 113 nog wat voeten in de aarde.

Voor het einde van het jaar wil Blokhuis meer duidelijkheid over wanneer 113 beschikbaar kan komen. In de tussentijd gaan telecombedrijven met het ministerie van Economische Zaken afspreken om „op korte termijn” te regelen dat mensen die 113 bellen worden doorgeschakeld, of een bandje met het juiste nummer te horen krijgen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl